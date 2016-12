Qué hacer en la Ciudad de México el fin de semana

Aprovecha los días libres y familiares que la temporada decembrina ofrece para realizar distintas actividades en la Ciudad de México. Sigue esta guía con alternativas gratuitas o a bajo costo que incluyen bazares, proyecciones y hasta una feria.

Un bazar nocturno

Sí eres de los despistados que compran los obsequios de Navidad para la última hora, no todo está perdido. Aprovecha y visita el Tráfico Bazar, que contempla un horario extendido con alternativas para todos los gustos como: accesorios, prendas, arte huichol, calzado, maquillaje y más prospectos de regalo, hechos en México. Además habrá una piñata de descuentos. ¡Consume local!

Cuándo y dónde

23 de diciembre de las 15:00 horas a la media noche en el Centro Gallego ubicado en Colima 194, colonia Roma.

Entrada libre.

Sigue detalles en @TRAFICOBAZAR

Arte en vértigo

Si tienes ánimo de conocer propuestas artísticas, una de las alternativas es visitar Vértigo Galería que además no cerrará el 24 y 31 de diciembre, tiene en exhibición la obra de Lucía Prudencio y Fidel Sclavo. Este espacio también cuenta con productos de diseño, así que es una opción más para comprar obsequios, si así lo requieres.

Cuándo y dónde

24 de diciembre de 12:00 a las 15:00 horas

Entrada libre

Sigue detalles en www.facebook.com/vertigo.galeria/

Santa Claus entre antojitos mexicano

Entre antojitos mexicanos, juegos de feria y personajes como los Reyes Magos o Santa Claus, aprovecha este fin de semana para visitar las romerías navideñas, tradición de la Ciudad de México. Por ejemplo, la de la delegación Cuauhtémoc, donde además de tomarte una foto con tu familia, podrás desafiar a tus acompañantes en los distintos atractivos de esta verbena.

Cuándo y dónde

A partir del 21 de diciembre y hasta el 6 de enero del 2017. La entrada es libre y se recomienda llegar después de las 17:00 horas

Hay romerías instaladas en delegación Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztacalco, entre otras.

Miles de luces navideñas

Si te gusta este decorado decembrino, la sugerencia es visitar la propuesta anual de Six Flags, “ Christmas in the Park” que además de incluir atracciones para toda la familia destaca por su iluminación con miles de series navideñas. También cuentan con la nueva alianza con la tienda departamental, Liverpool, que contribuirá con el desfile de Bolo cada da sábado del mes de diciembre además de un árbol de más de 20 metros de altura. ¿Te animas? conoce más detalles de este atractivo, aquí.

Cuándo y dónde

Este espectáculo culmina el 8 de enero del 2017

Abrirán el 24 y 25 de diciembre

El parque se ubica en Carr. Picacho-Ajusco Km 1.5, Tlalpan

Consulta detalles en https://www.sixflags.com.mx/es/mexico

Parque en familia

Para divertirte en familia después de la Noche Buena y abrir los regalos, date una vuelta por el remodelado parque infantil “La hormiga” donde encontrarás juegos infantiles y hasta una tirolesa.

Cuándo y dónde

El Bosque de Chapultepec es uno de los espacios que no cerrará, incluso permanecerá abierto el 24 y 25 de diciembre.

Este parque se ubica en la Primera Sección del Bosque de las 8:00 a las 17:00 horas

Sigue detalles en @ChapultepecCDMX

Un domingo amoroso

El Autocinema Coyote es la opción cinematográfica para la Navidad con la proyección de Love Actually del director Richard Curtis. Además de sensibilizarte respecto al amor y también reírte, el elenco merece toda tu atención; forman parte de esta película celebridades como: Hugh Grant, Colin Firth, Alan Rickman, Emma Thompson, Laura Linney, Keira Knightley, Rowan Atkinson, Liam Neeson y Bill Nighy, Andrew Lincoln, Thomas Brodie-Sangster, Chiwetel Ejiofor entre otros.

Cuándo y dónde

25 de diciembre a las 20:00 horas en la sucursal Polanco del Autocinema.

Consulta detalles en https://cartelera.autocinemacoyote.com/

