"Esto sólo nos pasa a los mexicanos"; tres experiencias que valen oro

Las fiestas decembrinas son la época ideal para dar y recibir Amor, para alimentar en familia nuestras tradiciones y para disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida y de esos momentos “que valen oro” y que es necesario compartir, para que todos los que están a nuestro alrededor, disfruten de la felicidad que genera el fin de un ciclo y el inicio de otro.

Los mexicanos estamos muy orgullosos de nuestra herencia y tradiciones y tenemos un sentido del humor muy peculiar, a tal grado, que hasta bromeamos con la tragedia y con la muerte.

Sin embargo, cuando se trata de reunirnos con nuestros seres queridos, familiares o amigos, el compromiso lo tomamos muy en serio y el fin de año es el momento ideal para compartir anécdotas, recordar lo que hemos vivido en el año que termina, y desear a todos un mejor ¡Feliz Año Nuevo!

Antes, durante y después de la tradicional cena de fin de año existen diversos momentos que valen oro y que marcan emocionalmente de por vida a todos los que los vivimos y disfrutamos.

Para recordar y revivir algunos de estos momentos, seleccionamos tres, que sólo los mexicanos podemos vivir con tanta intensidad y que hacen de nuestras vidas un deleite:

La cena de fin de año o cena de año nuevo:

La cena para recibir el año nuevo es realmente un banquete, pues las familias, de acuerdo con sus posibilidades, preparan los mejores platillos para celebrar la unión familiar o la amistad que se ha construido a lo largo del año o de nuestras vidas.

El lomo, la pierna, el pavo, los romeritos, el bacalao y las ensaladas de frutas o verduras o simplemente un pollo rostizado, son algunos de los guisos que engalanan nuestras mesas para disfrutar en compañía de los seres queridos, donde la fraternidad y el amor son los principales invitados.

Doce campanadas, doce uvas, doce deseos, doce propósitos

Si bien es cierto que el mexicano celebra y vive las fiestas de forma única, también lo es que comparte aspectos supersticiosos con otras culturas y entre ellos, está el de comer o tragar, literalmente, doce uvas o doce pasas, pidiendo y anhelando en cada fruto, un deseo o un propósito para el próximo año.

Estos momentos pueden ser tan divertidos o tan trágicos, dependiendo de cómo hayamos sincronizando nuestras bocas o gargantas con las 12 últimas campanadas del año.

Se cree que si no comes las 12 frutas no se cumplirán tus anhelos, por lo que tendrás que preparar tu estómago y tu garganta para recibir este 2017, si quieres ver tus metas cumplidas.

Acudir de forma puntual al famoso “recalentado”:

Esta tradición muy arraigada y que forma parte de la cultura y del carácter generoso del mexicano, reúne de nuevo a las familias y consiste simplemente en acudir al día siguiente de la celebración a compartir lo que quedó de la cena. Hay ocasiones en que a esta reunión llegan más y nuevos invitados, por la creencia y la certeza de que “el recalentado sabe mejor”.

