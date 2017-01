¿Por qué tomar más agua?

Una de las tantas fórmulas para perder peso y ser más saludable es tomar mucha agua. Pero, aunque mucho experto coinciden en que efectivamente puede tener un efecto positivo, bajar de peso no es necesariamente la verdadera razón por la cual deberías beber más agua.

¿Qué hace el agua por mi cuerpo?

Un artículo reciente de Robert H. Shmerling, doctor y editor de Harvard Health Publications, explica que, si bien el gua tiene importantes beneficios y es necesaria para el organismo, es innecesario tomar agua en grandes cantidades no aporta nada al organismo. Incluso, artículos previos de la publicación aseguran que un exceso en la hidratación puede llegar a ser perjudicial. Si bien no es común, el doctor menciona que puede afectar en gran medida a personas con niveles muy altos de hormona antidiurética o pacientes con enfermedades psiquiátricas o que están bajo ciertos tratamientos médicos.

Para el especialista, lo importante es mantener un balance y conocer los beneficios reales que aporta el agua, sin adjudicarle aportaciones más allá de eso. Es decir, no tomar agua esperando que cumpla una función que no le corresponde, como contribuir directamente a perder peso.

En primer lugar, el doctor Shmerling destaca que entre las funciones vitales en las que se requiere el agua están mantener las células saludables, llevar oxígeno y nutrientes al cuerpo, mantener n buen funcionamiento riñones y vejiga, una buen digestión, mantener un rango saludable en la presión arterial y ritmo cardiaco y regular la temperatura del cuerpo.

Mantenerse hidratado, en ese sentido, resulta muy importante, pues, como indica Julian Seifter, especialista en riñones y profesor de la Harvard Medical School, los líqudos ayudarán un funcionamiento del cerebro, corazón y músculos, ya que transportan nutrientes a las células y eliminar basterias de la vejiga y prevenir el estreñimiento. El consumo de agua complementa los líquidos perdidos en los procesos naturales del metabolismo, respiración, sudoración y eliminación de desechos.

Seifter indicó en un artículo de Harvard Health Letter que la dosis aproximada para una persona sana puede rondar entre uno a uno y medio litros. Cabe destacar que la misma escuela de Medicina de Harvard recuerda que aún no hay evidencia suficiente que concluya que consumir 8 vasos diarios de agua sea forzoso, pues lo que necesita tu cuerpo responde a lo que comes, el clima en que vives y tus actividades, por lo que Shmerling concluyó que lo mejor es escuchar a tu cuerpo y beber agua cuando sientas sed.

Otras bebidas

El American Journal of Clinical Nutrition aseguró que el agua simple es la bebida más recomendada para la salud. Es decir, que cuando de hidratarse se trata, lo mejor es elegir agua en lugar de otras opciones que aporten contenido calórico. ¿Cómo lograrlo?

• Para darle un poco de sabor al agua puede agregar rodajas o pequeños trozos de fruta, las cuales le darán un toque fresco y delicioso sin que tengas que endulzar tu bebida.

• Hidrátate más con frutas o verduras que tengan mucho jugo.

• Opta por otra bebidas que no tengan tanto contenido calórico o azúcar. Evita refrescos o bebidas carbonatadas light, y elige tés, café (no en cantidades tan elevadas para no sobrepasarte en la cafeína) o agua saborizada o complementada con jugo de frutas naturales.

