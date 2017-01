Detectan posible onda gravitatoria en la atmósfera de Venus

Un equipo de científicos de Japón cree haber detectado una onda de gravedad en la atmósfera del planeta Venus, según explican en un artículo publicado hoy en “Nature Geoscience”.



The mysterious wave that made Venus smile https://t.co/XkiT8MZist <<NGeo in the news pic.twitter.com/kbQXBFV9mz

— Nature Geoscience (@NatureGeosci) 17 de enero de 2017