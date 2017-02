Mi ex se convirtió en un excéntrico; el uso del prefijo "ex"

Por Carmina Capistrán de Algarabía

Los prefijos, esas partículas que se anteponen a ciertas palabras, a veces nos dan dolores de cabeza, no al hablar sino al escribir. ¿cómo los utilizamos?: pegados a la palabra, dejando un espacio o separándolos con guión. He ahí la cuestión.

En esta sección vamos a tratar de aclarar esos usos del lenguaje que nos hacen sufrir. En particular vamos a hablar del uso del prefijo ex, el cual tiene dos acepciones:

ex

1. Prefijo inseparable que significa «fuera», «más allá»: extraer, excéntrico.

2. Cuando ex se antepone a nombres de cargos, dignidades u ocupaciones, indica que la persona de que se trata ha dejado de ser lo que era.

3. También puede anteponerse a adjetivos: tropas ex soviéticas.

Las acepciones que nos interesan, por ser las que más complicaciones nos dan, son la 2 y la 3, ya que no sabemos —como decíamos al principio—, cómo escribirlo. La Real Academia de la Lengua Española recomienda que se escriba separado: ex ministro, ex discípulo, ex soviéticas, etcétera, pero ya se ha extendido la forma unida a la palabra en cuestión: exesposo, exnovio, exdiscípulo, exsoviética, por poner algunos ejemplos.

En Algarabía recomendamos el uso unido a la palabra, más que nada por ser más práctico y sencillo, además porque no consideramos a ex una palabra y en español lo que se escribe entre espacios se considera palabra. Pero eso sí, no debe escribirse con guión por ningún motivo, eso es un error garrafal.

Expresidente Antonio López de Santana (1794-1876).

Veamos el uso correcto e incorrecto de ex y de otros sufijos a los cuales se aplica la misma regla:

Correcto: exesposo Incorrecto: ex-esposo

Correcto: exsoviético Incorrecto: ex-soviético

Correcto: expriísta Incorrecto: ex-priísta

Correcto: subteniente Incorrecto: sub-teniente

Correcto: subgerente Incorrecto: sub-gerente

Correcto: posmodernidad Incorrecto: pos-modernidad

Correcto: preoperativo Incorrecto: pre-operativo

Correcto: preprensa Incorrecto: pre-prensa

Correcto: vicerrector* Incorrecto: vice-rector

*Observen que cuando el sufijo se une a una palabra que inicia con r, ésta debe duplicarse: vicerrector. En otro número de Algarabía hablaremos de este tema.

Carmina Capistrán es licenciada en Ciencias de la Información, con gran experiencia en creatividad y mercadotecnia estratégica. Actualmente es directora de estrategia y creatividad de Aljamía, una empresa de comunicación y branding.

