Fue migrante, regresó a México y logró hacerse emprendedor

La necesidad, el tener familia y amigos en el país vecino, orillaron a Leobardo Téllez Pérez a migrar a los Estados Unidos en busca del llamado “sueño americano”.

Lamentablemente, el sueño sólo duró 2 años y 4 meses en la ciudad de Filadelfia.

comentó el egresado del MBA en la Universidad del Valle de México Campus Puebla.

Antes de partir a Estados Unidos, Leobardo estudió y terminó una carrera técnica en mecánica, en la Universidad Tecnológica de Huejotzingo,

“me fui a Filadelfia porque a pesar de estudiar una carrera no encontré empleo aquí en mi país, yo soy uno de los hermanos mayores en mi familia, mis amigos me dijeron que nos fuéramos a Estados Unidos, no lo pensé más y me fui con ellos al “otro lado” ”