Qué hacer el fin de semana en la Ciudad de México

Disfruta de tu tiempo libre este fin de semana y agenda tu visita a alguna de estas actividades en la Ciudad de México, gratuitas o a bajo costo.

Toma nota:

Mercadillo

Si lo que tú tienes es ánimo de compra, la opción es asistir al Mercadillo, una expo venta de productos donde encontrarás artículos de diseño, ilustración y hasta un aspecto gourmet . Aprovecha lo que resta de la quincena.

Cuándo y dónde

18 y 19 de febrero en Casa Picnic que está ubicada en José Vasconcelos 11, colonia San Miguel Chapultepec.

Sigue detalles en www.facebook.com/ElMercadilloBazar

Gato Fest

En el marco del Día del Gato -20 de febrero- los organizadores de el Gato Vago, preparan un festival alusivo a los mínimos donde además de conocer y enamorarte más de esta especie, podrás adquirir productos inspirados en los felinos o para ellos. Además con tu asistencia promueves la adopción y también puedes llevar tus donativos.

Cuándo y dónde

19 de febrero en la explanada de la delegación Benito Juárez de las 10:00 a las 20:00 horas. Entrada libre

Consulta detalles sobre donativos en www.facebook.com/Gatofest.oficial/

Adiós romance, hola al baile

Si tienes ánimo de festejar al amor, pero no precisamente el de pareja, la sugerencia es asistir al Forever Alone Fest, que festeja precisamente ese estado permanente de soltería. Es la tercera edición de este peculiar festival, mismo que aumenta su atractivo cada año. El line up está conformado por bandas como: Joliette, The Polar Dream, Caspian, T For Dummies, Totorro, This Will Destroy You, entre otros.

Cuándo y dónde

18 de febrero en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, colonia Roma.

Compra tus entradas en https://sadfest.boletia.com/

Un banquete de tacos

Hay platillos que el mundo entero envidia a los mexicanos, uno de ellos es el taco. Para el placer de este envuelto, este fin de semana la sugerencia es visitar el Taco Fest dónde se ofertarán delicias como: al pastor, costilla, sudados, cochinita, longaniza, arrachera, chistorra, roast beef, tasajo, gourmet, fusión japonesa, estilo Sinaloa, guisado, pescado, mole, vegetarianos, árabes también gyros, falafel, shwarma, kebab, más lo que se acumule esta semana! Una buena taquiza!

Cuándo y dónde

18 y 19 de febrero en el Huerto Roma Verde, ubicado en Jalapa 234,colonia Roma Norte. De las 11:00 a las 19:00 horas

Bailar a ritmo cubano

Chapultepec le pondrá el ritmo al fin de semana a través del Festival Son de la Casa del Lago donde el Cuba es el país invitado. Prepárate para moverte a este recinto donde se presentarán las mejores propuestas musicales cubanas. Además habrá charlas, cine y talleres que complementan el festival. Conoce detalles, aquí

