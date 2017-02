En 2030, mejores espacios públicos y seguros para las mujeres

Bajo el nombre de “Ciudades por la igualdad de género”, la Ciudad de México fue sede de la primera reunión global de ONU Mujeres, misma que contó con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

En esta convocatoria logró reunir a 22 ciudades del mundo a fin de consolidar compromisos que encaminen crear ciudades y espacios públicos libres de violencia para mujeres y niñas.

“Que jamás se le diga que: Ella no puede, que no lo hará, no se atreve, y que no debe. Al contrario, ¡ella ya lo hace! ¡ella puede! ¡ella lo hará! Y que ella, en toda su diversidad, debe tener todo lo necesario para llevar a cabo todo su potencial y beneficiarse de todas las oportunidades que una ciudad puede proporcionar” , enfatizó en su discurso, la Directora Ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres, Lakshmi Puri,