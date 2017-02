Del retrete a la boca: por qué no usar tu smartphone en el baño

Antes del auge por las redes sociales y el uso de los “teléfonos inteligentes”, era común ver en los baños de cualquier casa una revisa, periódico o libro postrado en la caja del retrete, a fin de apoyar al usuario a relajarse o simplemente pasar de la mejor manera el rato.

Ahora esa tradición ha quedado atrás, pues con la costumbre de estar la mayoría de día conectado, es común que no dejes tu celular ni para ir al baño. Pero ¿de qué manera puede afectar esto a tu salud?.

De acuerdo a la doctora, Lisa Ackerley usar tu teléfono en este sitio de privacidad te arriesga a estar en contacto con gérmenes que están en el papel , en el lavado,en la puerta, en todos los muebles que conforman el baño, además no solo los tuyos, sino los de todas las personas que lo han usado.

“Los gérmenes pueden ser distintos, como los norovirus o salmonela. No los quieres en tu teléfono, ni en tus manos y menos en la boca (…) lo que sucede es que, cuando tocas tu smartphone lo haces con bacterias y aunque después te laves las manos, los virus, no se van, incluso se mantienen, pueden ir directamente a la boca (al morder las uñas, comer patatas fritas, etc.) o de tus manos a la comida (al hacer un sándwich) o a cualquier superficie donde vaya el teléfono. Incluso si le prestas este objeto a alguien, podrías compartir todos los gérmenes que recogiste en el baño”, enfatizó la especialista.

¿Hay solución?

Aunque la doctora Lisa Ackerley acepta que este nuevo y mal hábito no cambiará en mucho tiempo, y dentro de los consejos que da para mejorar el uso del smartphone en el baño es que lo uses con una sola mano. Es decir:

Mantén tu celular en la mano izquierda

No toques nada más del baño con esa mano izquierda

Usa la mano derecha para abrir el papel, para jalarle a la palanca e incluso para abrir la puerta.

Pon tu celular en la bolsa o mochila con la mano izquierda

Lava ambas manos

Puedes usar su smartphone- nuevamente- con las manos limpias

Suena un poco extraño pero este pequeño cambio evitará un menor número de bacterias.

