¿Qué sucede cuando se abre la puerta de un avión en vuelo?

No importa si eres un viajero constante o primerizo, la acción de trasladarse en avión siempre causa un poco de expectativa; ¿el vuelo se retrasará, ¿metí todo lo necesario en la maleta?, ¿se abrirá la puerta de la aeronave?. Tal vez esta última interrogante, no sea tan común, pero si te la has hecho, esta es la respuesta:

Lejos de lo que las películas han hecho a creer a los viajeros que, si la puerta del avión se abre, alguien podría salir disparado o en el peor de los casos sufrir alguna explosión en la cabeza, esta posibilidad no existe.

A decir de los especialistas, es casi imposible que el portón se abra; para hacerlo se necesitaría una fuerza sobrehumana. Primero, porque la puerta se desplaza hacia adentro y tiene un diseño que permite que cierren herméticamente; segundo, porque la presión exterior o diferencial hace que cierren como un embudo, que pesa toneladas.

En caso de que esto sucediera, los pasajeros sufrirían pero por el estrenduoso ruido de los motores.

De acuerdo a Muy Interesante, antes de que se realice el despegue las puertas se ajustan al marco, como un tapón que mantiene el aire en el interior.

TE RECOMENDAMOS LEER

Qué puedes hacer si no quieres ayunar en Cuaresma

LO MÁS VISTO EN VIDEO