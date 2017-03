¿Estás en busca del trabajo ideal? Aquí las claves para conseguirlo

El sueldo, el ambiente laboral, los jefes y compañeros, las satisfacciones, las instalaciones, la distancia que se tiene que recorrer y el tiempo que se ocupa para llegar; estos y otros factores son lo que hacen que un trabajo sea más o menos ideal.

Haciendo un balance ¿usted es feliz en su trabajo?

Una encuesta de Gallup, reveló que sólo uno de cada 10 profesionistas en México se sienten satisfechos con su empleo. Cabe destacar, que según este estudio, en la actualidad, además de un buen sueldo, las personas buscan un lugar de trabajo que las motive, que las ayude a cumplir sus objetivos profesionales y personales, donde se sientan a gusto y en sintonía con la compañía.

¿Cómo conseguir el trabajo ideal?

De acuerdo con Dave Curran, cofundador y COO de Love Mondays, plataforma donde se ayuda a los profesionales a tomar mejores decisiones de carrera, estos son los cinco consejos para encontrar el trabajo ideal:

Libertad para decidir de acuerdo a tus intereses

Es importante tener libertad y claridad antes de tomar una decisión de carrera, según explica Curran, muchas veces la ola de acontecimientos nos arrastra, sin darnos tiempo para pensar si en ellas está lo que realmente queremos.

Visualízate en tu trabajo ideal

Después de definir qué es lo que se quiere, se puedes comenzar a pensar en el trabajo ideal: cómo te ves en él, en dónde está y a quién acudir para lograrlo.

Busca retroalimentación

Se puede preguntar a colegas, amigos y familiares cómo te ven ellos. No se debe tomar como única opinión, pero se debe poner atención en cosas que no habías notado. Cada observación es una oportunidad de crecimiento y te acercarán no sólo a tu trabajo ideal como también a conocerte mejor.

Ubica tus opciones laborales

Buscar las empresas en las cuales puedas hacer lo que te gusta, teniendo.

Encuentra el lugar adecuado

Conseguir información sobre la vacante que se quiere, el sueldo y los beneficios que se ofrecen en varias empresas para la misma posición.

Empleos mejor pagados según la “Guía de salarios 2017″ de Adecco

Hasta enero de este año existían 18.7 millones de trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La industria de la consultoría destaca con la mayor cantidad de puestos mejor pagados, con un 31%.

Aquí los primeros cinco puestos mejores pagados en todo el país: