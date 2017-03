Qué hacer en la Ciudad de México el fin de semana

Disfruta de tu tiempo libre este fin de semana en la Ciudad de México, consulta estas recomendaciones gratuitas o a bajo costo.

Honor al rock urbano

La agrupación mexicana Tex Tex rendirá un concierto- homenaje al ex vocalista, Lalo Tex a propósito de su nuevo álbum “El espíritu del rock”. Esta será el punto de partida de su aniversario 31 y se realizará en el IPN por ser la universidad donde estudió el legendario Lalo Tex. No te pierdas la oportunidad de cantar clásicos como: Ahora que no vives conmigo y Te vas a acordar de mí.

Cuándo y dónde

Vernes 3 de marzo, a las 17:00 horas, en el Auditorio Ing. Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet ubicado en Av. Wilfrido Massieu s/n, esq. Av. IPN, col. Zacatenco, Delegación Gustavo A. Madero

Boletos en taquilla: $51 público en general / $25.50 estudiantes, maestros e INAPAM.

Compra lo hecho en México

Si tienes ánimo de ir de compra o quieres darle un obsequio a alguien especial, este fin de semana hay dos opciones de destacan por ofertar artículos hechos en México, por creativos nacionales. Por una parte está, Colectivo Diseño Mexicano

en We Work ubicado en Varsovia 36, Colonia Juárez. Por otro lado, Zona Cero, a celebrarse el Centro Gallego, ubicado en Colima 194, colonia Roma.

Cuándo y dónde

4 y 5 de marzo. La entrada es libre

Bicinema

Si te gusta el cine, las actividades culturales y andar en bici, la alternativa es asistir al proyecto “Bicinema” que prepara el Faro de Oriente. En este evento se tienen contempladas rodadas simultáneas, talleres, muestras gastronómicas, instalaciones y proyecciones al aire libre. “Este encuentro ciudadano que busca promover el uso de la bicicleta y los beneficios que dicha actividad ofrece como medio de transporte, herramienta de trabajo o de diversión”, mencionan los organizadores.

Cuándo y dónde

4 de marzo a partir de las 12:00 del día en Calzada Ignacio Zaragoza s/n, cerca de Peñón Viejo

Entrada libre

Consulta detalles en http://farodeoriente.com/bicinema/

Festival Eurojazz

Otra de las opciones melódicas para estos días libres es la que ofrece la edición 2017 del Festival Eurojazz. Para esta emisión se contará con la participación de 12 agrupaciones, como el ensamble finlandés Lauri Porra Flyover y por primera vez a una banda eslovaca. Además se complementará con una exposición fotográfica de nombre “Unidos por el jazz”

Cuándo y dónde

Del 3 al 19 de marzo en las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes, ubicado en Río Churubusco 79, esquina Calzada de Tlalpan. Entrada libre.

Consulta detalles de horarios y cartelera en http://www.cenart.gob.mx/eventos/categorias/musica/eurojazz/

Paisajes en Franz Mayer

Una de las mejores maneras de conocer más sobre una nación es a través de sus paisajes; aprovecha tu fin de semana y descúbrelo en el Museo Franz Mayer a través de su nueva exposición “Paisaje. Patrimonio e identidad” que está conformada por obra de artistas como José María Velasco, el Dr. Atl, Carlos Paris, Pedro Gualdi, Raymundo Martínez y Luis Nishizawa, de las colecciones SURA y Franz Mayer.

Cuándo y dónde

Del 2 de marzo al 21de mayo en el Museo Franz Mayer en Av. Hidalgo 45, Centro Histórico.

De Martes a domingo: 10:00 a 17:00 hrs.

Sigue la conversación en @el_mayer

El teatro de raíz

Si lo que tienes es ánimo de algo en escena, no te pierdas la obra “Raíz”, y descubre en un solo espacio el desarrollo migratorio de historias de África, China, Londres y otras.

“Cada función se dará una sucesión única de historias, en donde el público elegirá su propio camino, y hará un recorrido lleno de emociones, a través del espacio y el tiempo, desde el inicio de nuestra especie, hasta el presente”, se cuenta en un comunicado oficial.

Cuándo y dónde

4 y 5 de marzo en Teatro Orientación del Centro, ubicado en Paseo de la Reforma y Campo Marte

Horarios

Sábados: 11 h – 15 h y 17 h – 19 h

Domingos: 11 h – 14 h y 16 h – 18 h

TE RECOMENDAMOS LEER

El glosario del café; conoce que hay detrás de cada estilo

LO MÁS VISTO EN VIDEO