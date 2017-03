Pilar Montenegro rompe el silencio respecto al cáncer

A finales del año 2016 se habló mucho sobre la salud de Pilar Montenegro luego de que se anunciara que padece una enfermedad que afecta el sistema nervioso, incluso se sospechaba que la ex Garibaldi padecía cáncer. Ahora, después de la especulación y su ausencia frente a los medios, por fin reapareció.

De acuerdo a TvyNovelas la cantante y actriz fue entrevistada en Programa Hoy y desmintió el padecimiento.







Publicidad







“No, ni Dios lo quiera, claro que no, no es cierto, es mentira, te lo juro por Dios (…) no pasa nada, o sea, yo salí con Sergio Mayer en fotos, estoy bien, no es cierto, es mentira todo esto, estoy en Vallarta padrísimo en un yate con amigas”, contó Pilar.

Además explicó que si ya no se encuentra en el medio es porque decidió emprender un negocio.

“Voy a poner un spa, estoy en mi rollo… estoy en mi vida tranquila de empresaria”, concluyó.

TE RECOMENDAMOS LEER

Björk digital llegará a la CDMX

LO MÁS VISTO EN VIDEO