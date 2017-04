Google Earth se renueva, llega el 3D, visitas guiadas y otras novedades

Hace tiempo, para conocer y saber más de un sitio fuera del país era necesario ahorrar, tal vez consultar un mapamundi, un globo terráqueo, las monografías o los libros de texto. Nuestra comprensión del mundo se limitaba a aquellas ilustraciones, imágenes o líneas que describen las grandes ciudades y los tesoros naturales. Sin embargo actualmente podemos internarnos en lugares inimaginables gracias a Google Earth.

Esta herramienta del buscador más famoso del mundo se sigue modernizando y ha lanzado nuevas novedades Ahora los usuarios podrán explorar las imágenes y fotografías satelitales del planeta con nuevas herramientas como historias interactivas, descubrimiento de nuevos destinos y navegación 3D. Además, por primera vez, está disponible completamente en la Web y en móvil.

Aquí las novedades a detalle:

Google lanzó una historia especial del Voyager llamada “Esta Casa”, en la que muestra las casas tradicionales de diferentes culturas del mundo. Para estos tours interactivos, Google se asoció con BBC PlanetEarth, NASA, Plaza Sésamo y el Instituto Jane Goodall.

Bold moves. The @BBCEarth experience on the new #GoogleEarth is in full swing: https://t.co/CecWKIOkPN pic.twitter.com/Bokgm6Lc37

— googleearth (@googleearth) April 18, 2017