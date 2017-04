Sabías que existe una forma ideal para defecar

En las últimas décadas se ha visto que la posición para defecar en el inodoro no es la correcta, ya que el músculo puborrectal no se relaja adecuadamente, y no deja salir con fluidez los desechos.

La solución es defecar en cuclillas, esto se logra poniendo un banco al lado del inodoro y subiendo los pies para que queden más elevados. Este método puede facilitar las deposiciones y puede ayudar a prevenir problemas de saludcomo el estreñimiento, hemorroides, cáncer de colon, apendicitis, hernias o diverticulitis.