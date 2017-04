El truco de la funda de seda comprobado por Kourtney Kardashian

Tener un cutis perfecto, una piel sana y una cabellera brillante puede ser más fácil y sencillo de lo que todas las mujeres creen, algo comprobado y recomendado por Kourtney Kardashian.

A través de su sitio web, Kourtney compartió con sus seguidores los beneficios de tener fundas de seda, un truco de belleza que utiliza desde la adolescencia.

“La madrina de Khloé, Mary Fran, quien tristemente ya no está con nosotros, siempre solía compartir su secreto de belleza, el cual era dormir en una funda para almohada de seda. Lo que hecho desde que me lo dijo, cuando tenía 14 años”.

Entre los beneficios de las fundas de seda está el mantener el cutis sano, el cabello saludable y las propiedades hipoalergénicas.

Y es que las fundas de seda no solo mantendrán hidratada la piel, sino que también harán que el cabello no se quiebre a la hora de dormir, además de prevenir la caspa, pero lo mejor de todo es que no absorberá las bacterias del exterior.

“La seda también es hipoalergénica y no absorberá las bacterias. Además de mi funda, me gusta que mi almohada esté hecha de fibras de seda al 100%, pues las que están hechas de plumas pueden causar caspa”.

También puedes leer



Protege tu cabello por las noches con estos sencillos pasos

Lo más visto en Publimetro TV