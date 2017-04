Por estas razones no debes cortar la cola y las orejas de tu perro

Cuando se adquiere un perro, dependiendo de la raza, la mayoría de las personas deciden cortarle ya sea la cola, las orejas o ambas cosas, sin embargo, esto puede llegar a ser muy perjudicial para tu mascota, ya que además de afectarles físicamente también puede hacerlo emocionalmente.

Y es que, anteriormente las personas acostumbraban cortarle la cola y las orejas a los perros de guardia y defensa como los doberman, dogos o los bóxer, entre otros, principalmente para que no tuvieran un punto vulnerable si otro animal quería atacarlos, sin embargo, está práctica se extendió a otras razas hasta que se volvió una moda.

Actualmente la mayoría de las razas de perros son sometidas a estos tratamientos para que estos se vean “bien”, sin embargo, el mutilarles estas partes de su cuerpo puede llegar a influir incluso en su carácter.

De acuerdo con Paola Melly, médico veterinario especialista en animales menores “desde el punto de vista veterinario, la apariencia a gusto del dueño no justifica el sufrimiento a varios niveles al que se somete al animal”.

Por ello, te traemos una serie de puntos por los que mutilar a tu perro puede ser contraproducente para él:

1.- No son cortes sino amputaciones: Antes que nada no debemos confundir los términos, el cortar las uñas o el pelo de tu perro es bueno e incluso benéfico para la mayoría de las razas pero el mutilarles una parte de su cuerpo no tiene una justificación válida.

2.- Su cola es la continuación de la columna vertebral: Y es que, la mayoría de las personas piensan que su perro se ve “mejor” sin cola, pero esto es un grave error, ya que esta sirve para que el animal se mantenga en equilibrio, es lo que le permite realizar movimientos básicos como correr, brincar, girar y demás.

Cortarles la cola puede causarle a tu perro atrofia, degeneración de la pelvis o problemas de incontinencia fecal, además de una infección si no se trata con cuidado.

3.-No existe ninguna finalidad médica: De acuerdo con diversos estudios médicos el cortarle la cola o las orejas a un perro no lo beneficia en nada a sus salud, a menos que sea por una fractura de la cola o extirpación de algún tumor en las zonas, pero son casos aislados.

4.-Las orejas y cola con de vital importancia para la comunicación: Este punto es de vital importancia ya que con sus orejas y cola los perros se comunican entre sí y con los humanos.

La posición de las orejas y el movimiento de la cola dan a conocer ciertos sentimientos del perro, los cuales son pueden alertar ante un posible peligro.

5.- Su vida corre peligro: Como ya se mencionó antes, el cortarle la cola a tu perro puede llevarlo incluso a la muerte ya que una herida abierta en esa zona es muy delicada y si se llegase a infectar puede ser fatal para el animal.

6.- Es traumático y muy doloroso para el perro: Esta experiencia puede ser tan traumática para tu perro que puede incluso volverlo más agresivo o retraído, ya que al sentir tanto dolor su carácter se puede afectar seriamente.

Además de este tipo de amputaciones existen los cortes de las cuerdas vocales para que los perros “no ladren tanto” dejando mudos a los animales.

Por ello, varios países como España han prohibido y penado cortarles cualquier parte de su cuerpo a un animal con fines estéticos, incluso en México cada vez son más los veterinarios que se rehusan a llevar a cabo este tipo de prácticas.

Con información de El Debate

TAMBIÉN PUEDES LEER

Atender ronquido en niños previene padecimientos cardiopulmonares

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV