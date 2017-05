￼¡Impresionante! Así será

El próximo 27 de mayo, el parque de diversiones Disney’s Animal Kingdom abrirá las puertas de “Pandora: The World of Avatar“, espacio que se divide en dos grandiosas atracciones: “Na’vi River Journey” y “Avatar Flight of Passage”; y el cual está inspirado en el planeta de James Cameron

“Na’vi River Journey”

La atracción lleva a los visitantes por una maravillosa aventura en el agua a través de una selva tropical bioluminiscente.

A bordeo de un barco de cañas, los aventureros flotan a través de un mundo extraterrestre más allá de su imaginación. Mientras los huéspedes se acercan a las montañas flotantes y cascadas de Pandora, un tótem imponente les da la bienvenida, además los invita a aventurarse aún más en las grutas que conducen al río místico y a un eventual encuentro con el chamán.

“Na’vi River Journey es una aventura muy dulce y lírica a través de un espectacular entorno visual que se vuelve más y más espectacular a medida que vas avanzando”, explica Joe Rohde, ejecutivo creativo de Walt Disney Imagineering portfolio.

“La actividad bioluminiscente de las plantas que te rodean se despliega en escenas más y más ricas en un viaje realmente muy edificante y maravilloso”.

El viaje te lleva a un encuentro con el impresionante “Shaman of Songs”, como la mayoría de los Na’vi, ella mide casi tres metros de alto. Además su apariencia es muy real, debido a que es animatronic con movimientos increíblemente auténtico, que interpreta canciones en su lengua a los visitantes que se cruzan con ella.

La música en esta atracción como en la cultura Na’vi es fundamental, ya que a través de ella, la chamán envía energía positiva a la selva tropical, relatando el vínculo sagrado que Na’vi y humanos comparten con la naturaleza.

“Avatar Flight of Passage”

Esta aventura te hará volar, literalmente… ya que esta expedición 3-D transporta a los viajeros en un majestuoso vuelo simulado sobre el paisaje colorido de Pandora. Los visitantes se elevan sobre las montañas flotantes, se sumergen en antiguas cavernas y navegan a través de océanos rugientes, culminando en un encuentro realista con el rey más feroz del aire, el Gran Leonopteryx que cuenta con una envergadura de casi 14 metros.

“En Flight of Passage, la sensación de volar es realmente visceral, realmente creíble. No sólo considera los aspectos obvios de volar – las caladas y las curvas – pero hemos incluido vientos cruzados, densidad del aire y ángulos de inclinación”, señaló Joe Rohde, ejecutivo creativo de Walt Disney Imagineering portfolio

Tres experiencias reunidas en una

El trayecto comienza en la fila, mientras los visitantes recorren un camino ascendente alrededor de una estructura de raíz masiva, por un puente sobre cascadas y hacia un jardín tótem auténtico. Los pasillos serpenteantes conducen a una estructura en forma de cueva donde los banshees alados o Ikran como les llaman los Na ́vi, son celebrados en pinturas y majestuosos tótems. Después entran en una antigua y abandonada instalación RDA con un laboratorio parcialmente restaurado. Aquí hay experimentos científicos en curso con referencias a la restauración del hábitat, el ecosistema, la purificación del agua y la conexión de todos los seres vivos.

La siguiente parada es la sala de correspondencia genética, donde los exploradores son escaneados y se toma una muestra de material genético para conectarlos a avatares personalizados en preparación para una experiencia de vuelo. Una vez emparejados, los aventureros abordan las sillas de enlace, se colocan sus visores de vuelo y se preparan para volar.

Posteriormente encuentran un mundo místico como ningún otro. Volar sobre un banshee representa un importante rito de iniciación para los Na’vi y, como visitantes en este mundo extraterrestre, los exploradores tendrán la oportunidad de ser probados y guiados a través del maravilloso recorrido. Después de entrar en un cuarto de nivel avanzado, cada invitado monta un simulador de un solo asiento (como una motocicleta) que transmite una sensación real de montar una criatura viviente. Aquí se puede experimentar los rápidos y airosos movimientos de vuelo e incluso sentirán la respiración del banshee debajo de ellos.

Esta impactante aventura transporta a los exploradores a través del mundo extraterrestre de Pandora, ofreciendo encuentros realistas – con criaturas salpicantes semejantes a ballenas, viento soplando en sus rostros, banshees rugientes y un enfrentamiento amenazante con un depredador volador.

El emocionante vuelo dura cuatro minutos a través del mundo de ciencia ficción de la bioluminiscencia y montañas flotantes está orquestado con una compleja partitura musical grabada por la Orquesta Sinfónica de Londres.