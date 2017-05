Después de eliminar uno de sus colores, Crayola presenta a su nuevo integrante

Más de un mes después de que Crayola despidiera al color amarillo oscuro, llamado Dandelion (diente de león), la marca ha dado a conocer a su nuevo integrante.

Recordemos que desde hace 14 años la compañía no hacía un cambio en sus cajas, además este representa el tercero de toda su historia.

Our beloved Dandelion decided to announce his retirement early! There’s no taming an adventurous spirit! #NationalCrayonDay pic.twitter.com/RMk6pw3jR2

— Crayola (@Crayola) March 30, 2017