Balón intragástrico: una alternativa contra la obesidad

México se posiciona en el primer lugar en obesidad en el mundo, quienes la padecen presentan enfermedades crónico degenerativas que si no se atienden pueden causar la muerte. Actualmente existen muchos tratamientos para esta enfermedad, el balón intragástrico es la opción más popular, sin embargo, no todos son candidatos a él y no es un remedio mágico.

Este tratamiento inicia con un protocolo de valoración, el paciente debe tener un IMC de 27-35 con una obesidad grado uno. Posterior a esto se inicia un régimen alimenticio que el paciente mantendrá a lo largo del tratamiento, así como terapia psicológica y una rutina de ejercicio.

El balón se coloca por 12 meses, dentro de los cuales se hacen reajustes para obtener mejores resultados. Básicamente consiste en llenar o retirar un poco del líquido azul del balón.

El especialista en cirugía endoscópica Jesús Cabral menciona que esta coloración azul ayuda a detectar fugas en el balón, aunque este tipo de complicaciones son poco probables y en casos extremos el paciente puede presentar úlceras.

El costo ronda entre los 50,000-55,000 pesos dependiendo la clínica donde se realice. El precio antes mencionado incluye consultas bariátricas y psicológica.