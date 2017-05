Hashtag: una novela con estilo cinematográfico

¿Qué diferencia a Hashtag de otros libros dirigidos a jóvenes que abordan el tema de las redes sociales, de la homosexualidad…?



Yo creo que de alguna manera Hashtag no es un libro que cuyo tema central sean las redes sociales; a lo mejor esa es la diferencia. Hashtag lo que hace es lidiar con la soledad juvenil. Con esa soledad que es la peor de todas que es, creo yo, la soledad acompañada. Cuando estás rodeado de gente y te sientes solo; eso sí es algo que agudiza y provoca el mal manejo de las redes sociales. Pero no es un libro sobre redes sociales o su influencia en la vida de los jóvenes. Este es un libro que se hace cargo del dolor y sobre todo del duelo, porque el protagonista, Eric, es un muchacho que está lidiando con el duelo, la pérdida de su padre y la pérdida de su identidad.

¿Por qué el término Hashtag para titular esta obra?

Un Hashtag es un resumen de sentimientos. Esa sería como la definición de un Hashtag. Buscamos una palabra, la menor cantidad de palabras posibles que abarquen una idea lo más global posible. #Triste, #Alegre, #Odio, #Miedo y de alguna manera nos escondemos detrás de ese Hashtag. Dejamos que sea el Hashtag que hable por nosotros y eso me llama mucho la atención porque es algo que están haciendo los jóvenes hoy en día. No están sabiendo lidiar con sus propias emociones; no están verbalizando lo que les está sucediendo sino que están resumiendo en una palabrita sus estados de ánimo y eso a la larga no puede ser muy sano. La gracia de los sentimientos es vivirlos, sentirlos, conversarlos, gritarlos, llorarlos, pelearlos, conversarlos. Por lo tanto, eso me llamó mucho la atención a mi y quise desde ahí escribir esa historia. Por eso me pareció que Hashtag era la palabra más correcta, porque Eric vive resumiendo su propia vida por medio de un Hashtag.

¿Crees entonces que lo que generalmente las personas publican en las redes sociales es una forma de autoengañarse o querer evadir lo que son realmente?

Yo creo que sí. Obviamente no todo – por supuesto- pero hay un alto grado de mentira; hay un alto grado de ficción en las redes sociales. La gente se crea un personaje y a partir de ahí publica, sube, interactúa con los demás. Mucha gente sube fotos que no son la realidad. Existen incluso artículos que te venden; brazos falsos, telones de fondo, cosas que la gente está empezando a usar para aparentar que le está tomando la mano a otra persona, que están en una playa y no es la realidad. Es súper fácil mentir a través de las redes sociales y mucho más fácil mentirse a si mismo que es lo preocupante; cuando te empiezas a creer tu propio Hashtag.

Tres razones por las que las personas deben adquirir esta novela.

Primero porque es muy entretenido, es una novela que parece una película. Es muy atractiva, muy novedosa, dinámica y moderna. Segundo, me parece que sería bueno que los padres leyeran Hashtag porque de alguna manera les abre una ventana al mundo de sus hijos y la tercera razón es que considero que los jóvenes también deberían leerlo para darse cuenta de que no están tan solos en este recorrido por la adolescencia o por la juventud y que a muchas otras personas les está pasando lo mismo que a ellos y eso de alguna manera te quita presión o te quita estrés; saber que no eres el único que estás viviendo eso.

Dicen que “las redes sociales nos alejan de los que están cerca y nos acercan a los que están lejos”. ¿Qué opinas sobre esta expresión?

Que me parece súper acertada. Que uno de los beneficios o bondades de las redes sociales es que efectivamente nos permiten estar en contacto con gente que no está al lado nuestro. Yo lo digo desde mi experiencia. Vivo en Estados Unidos y mi familia está repartida por todo el mundo y gracias a las redes sociales puedo ver crecer a mis sobrinos, puedo conversar con mis papás. Puedo estar con mis amigos como si estuvieran al lado mío. Pero también es cierto que si no presto atención y me dejo seducir por eso voy a estar todo el día pegado al teléfono; voy a estar lejísimo de los que están al lado mío y eso es algo que yo no me permito. A mi me gusta el presente. Si estoy conversando con alguien me gusta estar mirando a los ojos a esa persona y no al teléfono. De hecho, en mi casa, a la hora de la comida, de la cena o en una reunión los teléfonos están prohibidos.

José, has sido reconocido como uno de los mejores escritores contemporáneos. Hay muchos jóvenes que quieren ser escritores y que no reciben respaldo o se les dice que de eso no se vive…Cuéntale a esos jóvenes un poco sobre tu experiencia en la industria de las letras.

Yo escuché tanto eso en mi vida. Estudié literatura en la universidad y todo mundo me decía – mi familia no porque ya hay varios escritores y cuando hay vocación no hay nada que hacer- pero profesores o amigos me decían que por qué iba a estudiar eso; que me iba a morir de hambre. Que mejor estudiara una carrera de verdad. Y en mi caso, y estoy seguro que en el de muchos otros jóvenes, la escritura es una vocación absoluta. No es un hobbie. No es algo que yo hago después del trabajo; ese es mi trabajo. Yo me dedico las 24 horas del día a escribir. Claro, no escribo solamente libros. Escribo también películas, telenovelas, teatro, series y de esa manera puedo explorar otros ámbitos.

Pero si hay algo que me enseñó la vida y mi propia familia es que cuando hay una vocación fuerte, uno no elige estudiar por dinero, uno no elige estudiar por prestigio. Uno lo que tiene que hacer es seguir el instinto y seguir la vocación que para eso uno vino al mundo. Yo empecé a escribir desde muy chico, incansablemente. Escribía todo el día sin ninguna pretención. Yo no pretendía ni siquiera ser escritor. No pretendía publicar; lo hacía porque era lo que sabía hacer y lo que me gustaba. Y esa pasión me llevó a ganar premios, a que me consideraran en algún editorial; esa editorial me publicó un libro bien chiquito. Y así fue, de poquito a poquito.

¿A quiénes admiras?

Yo admiro – no a muchas personas- a las mujeres. Porque soy muy feminista. Las admiro porque pienso que ser mujer en un mundo que está construído por hombres y para hombres, y además desde un machismo exacerbado y ser una mujer independiente, con opinión, destacada, que se echa encima todo eso y a pesar de eso sigue y sale adelante es admirable. Yo considero que son las heroínas de este tiempo. Admiro a algunos escritores. El que más admiro es a Juan Rulfo de México. Soy muy poco de admirar, pero en general me saco el sombrero de admiración ante las mujeres.

¿Qué significa México en tu carrera?

México tiene la culpa de todo. Yo llegué a vivir a México cuando tenía 20 años. Se suponía que venía por muy poquitos meses y me quedé por 10 años. Y me fui exlusivamente por trabajo porque me llamaron de otros lugares. Ahora, yo sigo trabajando para México desde Estados Unidos. Publico con Alfaguara,Nube de tinta (…) y en la actualidad estoy trabajando para Televisión Azteca escribiendo telenovelas. México para mi es lo más importante. Mi red de contactos está aquí. Mis grandes amigos están acá. El despegue de mi carrera se lo debo a México. México es un país que a pesar de que no era el mío, cuando llegué me dio todas las oportunidades, facilidades y me premió con los mejores años de mi vida.

Si tuvieras que quedarte con algo, ¿Con qué sería?¿Con la literatura, el cine o el teatro?

No me quedaría con ningún formato en particular. Me quedo con la palabra. Me quedo con la posibilidad de jugar con las palabras. Eso es lo que a mi me gusta. Ya sea para el cine, ya sea para el teatro. El formato me da lo mismo. Lo que a mi me apasiona es estar sentado ya sea con un bolígrafo o frente al computador y empezar a jugar con las palabras. Ver qué pasa cuando se mezcla una palabra con otra. Cuando se borra una y se deja otra. Eso es lo que me gusta.

¿Cuál es tu Hashtag favorito?

BookLover (amante de libros)

¿Dónde está disponible este libro?

Está en todas las librerías de México; en toda la República. De norte a sur y de este a oeste. Lo pueden encontrar también en internet, por ejemplo, a través de Amazon. Y está como Ebook (libro virtual). Así que lo pueden comprar en papel o descargar digitalmente.

¿Algo más que quieras destacar?

Yo estoy bien activo en las redes sociales y me interesa generar discusiones entretenidas con fundamento y con peso en las redes sociales. Así que invito a todos tus lectores a que me sigan en mis redes sociales. La forma más facil de encontrarme es meterse a mi página web que es chascas.com y ahí estan las ligas a mi Instagram, a mi Facebook y a mi Twitter.