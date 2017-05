Mueren 1.2 millones de adolescentes al año por causas “prevenibles”:OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) denunció hoy que cada año mueren en el mundo 1.2 millones de adolescentes, entre los 10 y 19 años de edad, por causas que en gran medida pudieron “prevenirse”, como accidentes o el suicidio.

En un comunicado de prensa el organismo sanitario aseguró que en promedio cada día más de tres mil menores de edad, pierden la vida, principalmente en países de bajos ingresos de África y el sureste de Asia, zonas donde se registraron en 2015 más de dos tercios de todas las muertes.

“La mayoría de estas muertes puede prevenirse con servicios de salud, educación y apoyo social. Pero en muchos casos, adolescentes que sufren de trastornos de salud mental, abuso de sustancias o mala nutrición no pueden obtener servicios de prevención y atención, porque los servicios no existen o porque no saben de ellos”, indicó.