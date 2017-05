¿Por qué se conmemora el “Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia”?

Hace no demasiados años, la homosexualidad era considerada una enfermedad psiquiátrica. Cientos de médicos avalaban el hecho de que requería tratamiento e incluso era incluida como enfermedad en diferentes manuales médicos. También se le consideraba como tal en la lista de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En 1991, esto llegó a su fin, precisamente un 17 de mayo. Aquél día, hace ya 26 años, la OMS eliminó a la homosexualidad de su lista de enfermedades. De hecho, antes de ese año millones de homosexuales fueron sentenciados por su opción sexual a lo largo de la historia, siendo obligados a llevar a cabo duros tratamientos psiquiátricos que consideraban terapia con fuertes medicamentos e incluso choques eléctricos.

Un caso emblemático

El caso de Alan Turing, el cual fue retratado en la película “Código Enigma”, es un claro ejemplo de la persecución que sufría la población homosexual hace no tantas décadas. Este destacado científico, considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna, fue condenado por homosexualidad en 1952, lo que truncó su carrera y terminó con su muerte dos años después. Turing falleció por envenenamiento con cianuro, se desconoce si fue un asesinato o un suicidio.

Hoy, pensar en condenar a una persona por su identidad de género o por simplemente optar por amar a alguien de su propio género, suena ilógico. Por lo mismo, luego de varias movilizaciones pidiendo justicia para él, en el año 2009 el Primer Ministro británico emitió un comunicado pidiéndole disculpas a nombre del Gobierno británico. Recién el 24 de diciembre de 2013, a 59 años de su muerte, Alan Turing recibió el indulto de todo tipo de culpa, por orden de la reina Isabel II.

Un proceso histórico

Lograr sacar a la homosexualidad de la lista de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud fue resultado de décadas de movilizaciones. La población homosexual del mundo sólo quería que no existiera discriminación en su contra y que se comprendiera que el amor no era cosa solo de heterosexuales, si no que existía una amplia comunidad que vivía dicho sentimiento de manera diferente, lo que no significaba que padecieran de alguna enfermedad. A décadas del día en que comenzaron a ganar estas batallas, aún existe discriminación en su contra, en todas partes del mundo.

Realidad actual

A 26 años de que la homosexualidad dejase de considerarse como una enfermedad, las organizaciones LGBTI siguen trabajando para obtener igualdad de derechos en distintos aspectos a alrededor de todo el mundo.

