Tratamiento odontológico gratuito para niños en Latinoamérica

El pasado 28 de abril, se llevó a cabo la evaluación odontológica más grande del mundo, gracias a la alianza entre la ONG Turma Do Bem y Oral – B en la delegación Miguel Hidalgo.

Como parte de la mega evaluación, que sucede simultáneamente en más de 300 localidades de Latinoamérica y Portugal con el único objetivo de proporcionar acceso gratuito a una evaluación dental a niñas y niñas de escasos recursos, además de tener la oportunidad de ser seleccionados para recibir atención odontológica completa y gratuita hasta cumplir la mayoría de edad.

Publimetro tuvo la oportunidad de platicar con la Doctora Lucía Ramírez Guerrero una de las coordinadoras de esta ONG radicada en la Ciudad de México, la cual nos contó sobre los orígenes de la organización y cuál es el procedimiento que se lleva a cabo con los niños.

“Turma Do Bem es una organización, una ONG sin fin de lucro que esta conformada por dentistas que son voluntarios y que ofrecen el servicio dental en sus propios consultorios a niños y adolescentes entre 11 y 17 años que no pueden costaerse un tratamiento dental.” expresó la doctora.

Hasta ahora En Turma Do Bem son más de 16 mil dentistas los que participan en el proyecto. El trabajo de los dentistas consiste en rehabilitarles todo lo que requieran en cuestiones dentales, primero realizan una evaluación a los niños, en la cual los dentistas hacen un examen visual de la condición bucal y la condición socioeconómica de la familia, después hacen una selección de quienes serán los beneficiados y finalmente los dentistas voluntarios atienden en sus propios consultorios a los niños y a los adolescentes seleccionados hasta que ellos cumplen 18 años.

“La red de dentistas en Ciudad de México es de aproximadamente 365 también contamos con dentistas voluntarios en Puebla, Veracruz, Michoacán, Guadalajara y Monterrey” señaló Lucía.

LA ONG TURMA DO BEM: La ONG surge a raíz del doctor Fabio Vivancos el cual descubre que en las escuela públicas hay muchos niños que no pueden acceder al tratamiento dental, por lo cual con un grupo de amigos hace la union de empezar a atender a los niños totalmente gratuito pero poco a poco comienzan a tener más niños hasta que hay una cantidad impresionante de niños que requieren atención y entonces el crea la ONG Turma Do Bem.

La filosofia del doctor es que ha esta edad (de 11 a 17) los niños se encuentran en un estado más vulnerable y sufren de mas problemas dentales y sobre todo que son niños que probablemente ya no puedan estudiar, que se van directamente a trabajar, el doctor decide que le ayudara a los niños con la finalidad de que trabajen con usa sonrisa en los labios.

EL DATO: El proyecto cuenta hasta ahora con 68 mil jóvenes beneficiados con tratamientos odontológicos gratuitos que transformaron su sonrisa y su estilo de vida.

RECOMNEDACIÓN: Lavarse los dientes por lo menos tres veces al día, la importancia de cambiar el cepillo dental cada 3 meses y utilizar una pasta dental que proteja las áreas más importantes para una salud oral.