Oaxtepec tiene una nueva atracción acuática

En un ambiente cálido y festivo, Six Flags inauguró su nueva instalación Hurricane Harbor, en Oaxtepec, estado de Morelos.

Este nuevo espacio, centrado en las atracciones acuáticas, abrió sus puertas al público este jueves primero de junio.

Ejecutivos del parque temático informaron que podrán recibir diariamente a 12 mil vacacionistas y que, para que este paraíso tropical se convirtiera en realidad, fue necesaria una inversión de 18 millones de dólares, monto que equivale, aproximadamente, a unos 360 millones de pesos mexicanos.

Para el gobernador de la demarcación, Graco Ramírez, esta inauguración es sólo el resurgimiento de Oaxtepec como destino turístico y de sano esparcimiento familiar.

Ramírez también garantizó que “este parque cuidará el entorno ecológico gracias a obras hidráulicas para reciclar el 100% del líquido que se utilice en las piscinas”.

Un México plural y abierto al mundo

Entre otras autoridades, asistió el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, quien hizo énfasis en que este proyecto vacacional es una muestra de que México es un país abierto al mundo y dispuesto a apoyar los proyectos de diversión sustentable.

“México no puede ser un país cerrado, y no es por ideología, simplemente no le da ser cerrado y si queremos ser un país que progrese, tiene que ser abierto e integrado al mundo”, puntualizó.

Six Flags Hurricane Harbor abrió sus puertas el primero de junio. | Maryelin reyes

John Duffey, CEO de Six Flags, también expresó su emoción con esta iniciativa de entretenimiento. Confió en que el parque será un éxito debido a su ubicación en el paradisíaco estado de Morelos y a su cercanía con otros estados de la República y con la Ciudad de México.A este evento también asistió Mikel Arriola, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien detalló que la conjunción entre el gobierno y la iniciativa privada fue una buena decisión.Con este nuevo centro de diversión acuático, además de que se rescata el Centro Vacacional IMSS Oaxtepec, también se generan unos dos mil empleos que favorecerán, de manera particular, a quienes residen en esta zona.