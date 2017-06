Mazda 3 Hatchback, graduado con honores

En la Ciudad de México, Santa Fe, hora complicada de tráfico y día laboral, pero la silueta del auto, las líneas fluidas de diseño y los colores bi-tono del interior nos “hicieron ojitos” para disfrutarlo por más de dos horas en el, ya de por sí, pesado tráfico citadino.

Los detalles

Por dentro, el habitáculo nos envuelve y también nos consiente. Los acabados premium lucen tanto del cuero de los asientos, el terminado suave del tablero, tanto al tacto como a la vista y claro, la pantalla central con el funcionamiento de lo más completo en materia de audio y navegación, estaban prestos para brindarnos la mejor de las conducciones a lo largo de una semana de préstamo. Lo mejor, el sonido Bose.



El asiento del conductor cuenta con accionamiento eléctrico y calefacción, además de que la posición de manejo, permite al piloto tener una postura adecuada para trayectos largos y que éstos no sean cansados. Definitivamente los asientos frontales muestran una excelente sujeción y firmeza.

El manejo

Después de dos horas en el tráfico, pudimos constatar que la suspensión tiende a ser firme y seca y los baches se resienten al momento de caer en ellos gracias al perfil deportivo de los neumáticos y la dimensión de los rines, que son de 18 pulgadas.



La carretera nos esperaba rumbo al Bajío y dos horas y media más tarde, ya estábamos en Querétaro tras haber disfrutado de un manejo preciso y rápido por la carretera más transitada del continente americano, la famosa ruta 57.



El auto es, sin temor a equivocarme, el que mejor bastidor tiene, incluso el esquema de suspensión independiente en las cuatro ruedas, además de los sistemas de seguridad activa y pasiva, permiten que el conductor lo lleve al límite en curvas y el auto se sienta como tren sobre rieles. De lo mejor en su segmento en cuanto al apartado de dinámica.

Los consumos

Al tener el motor de cuatro cilindros de 2.5L con tecnología SkyActiv-G y sistema G-Vectoring Control, conseguimos hasta 14.9 km/l nada mal si tomamos en cuenta que, las especificaciones de fábrica señalan 16.5 km/l. Esto también influye que la transmisión automática de seis velocidades, hace un gran trabajo al momento de ir a ritmos tranquilos.



En el apartado de frenos, éstos actúan de manera correcta en cualquier circunstancia y la fatiga sólo se presenta si de verdad llevamos al auto al límite en pendientes o abusamos del pedal. Nada de qué preocuparse.

Rivales

Cada día las compañías automotrices se dan cuenta que el segmento de los hatch compactos es uno que más le gusta a la gente, y es por eso que las propuestas están ya a nuestra disposición.



Mazda 3 Hatch tiene como rivales directos al Ford Focus, Honda Civic, KIA Forte, Peugeot 308, Subaru Impreza, SEAT Leon y VW Golf que, sin temor a equivocarme, la digna representación del zoom- zoom se coloca en la cabeza de esta amplia lista de contrincantes gracias a su calidad, equipamiento y servicio postventa.

A destacar:

Precio: 366 mil 900 pesos

Tecnología SkyActiv-G

Sistema G-Vectoring Control

Rines de 18 pulgadas

Display con información de velocidad

Doble salida de escape

Puntos a tomar en cuenta:

No cuenta con cámara de reversa ni sensores de ayuda de estacionamiento.

La llave es inteligente mas no de presencia.

El espejo interior no es automático.

Próximamente tendrá CarPlay y AndroidAuto.

Aire acondicionado semi–automático.