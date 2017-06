Toyota Highlander 2017: cómoda y confiable para toda la familia

Por: Claudio Zuckermann

Sin lugar a dudas, es uno de los mejores SUV del mercado y ahora ha recibido un facelift para destacar aún más.

Mismo motor, pero mejorado

Un refinado V6 3.5l ahora con 25 caballos de fuerza extras para llegar a desarrollar 295 hp y 263 lb/ft de torque, que entrega su máxima potencia a las 6,600 rpm. Esto se traduce en que podrán acelerarlo al máximo y no perderá potencia en altas revoluciones porque es justamente ahí en donde alcanza su pico de potencia.

La transmisión automática es de ocho velocidades con opción a manejarla en Sport, aunque está enfocada en reducir el consumo de combustible manteniendo bajas las revoluciones del motor. Es suficientemente rápida e intuitiva para hacer movimientos rápidos cuando así se necesite, por ejemplo, en rebases en carretera. Si no, es capaz de mantener ritmos muy bajos en ciudad para economizar gasolina.

Nueva cara

Por fuera, acentúa más su línea musculosa y fuerte con el nuevo frente que se alinea con todos los nuevos modelos de Toyota. Nueva iluminación led y rines de 19 pulgadas hacen que destaque frente a las demás.



Por dentro, mucho espacio bien aprovechado. Por fuera, no lo parece pero al subirse, la sensación es que cabe mucho más de lo que calculamos. El sistema de entretenimiento es sencillo de manejar y conectar. Fácil e intuitivo, algo que no todas las marcas tienen. Es un punto importante al momento de decidir, ya que la comodidad diaria, no tiene precio.



El equipamiento interior es excelente y justo el que debe traer, sin lujos excesivos ni cosas que no se van a usar. En particular, la versión más equipada cuenta con asientos de piel perforada para permitir el paso del aire acondicionado en asientos delanteros, asientos individuales en la segunda fila y la tercera fila de asientos plegable con buen espacio para piernas.

Más detalles

La llave tiene sensor de presencia por lo que la apertura y cierre de puertas se logra con tan sólo acercar la mano a la manija y, el encendido del motor, es a través de un botón. Para estacionar una camioneta de estas dimensiones, incorpora cámara de reversa además de sensores de proximidad.



El equipamiento interior está complementado por un sistema de Blu-ray conectado al sistema de audio de 12 bocinas JBL y un gran techo panorámico que enamora a cualquiera.



Es una camioneta que perfectamente se puede utilizar diario, que es comodísima, que tiene un muy buen motor con buen consumo de combustible y que tiene todo el lujo y confort dentro de la cabina. Además, gracias a su espacio, es ideal para los viajes en carretera, ya que puede albergar 6 o 7 pasajeros más equipaje. Tiene de todo y para todos y muy importante, tiene la confiabilidad que caracteriza a Toyota, algo que nos da toda la seguridad para viajar.

Competencia

• Mazda CX9

• Honda Pilot

• Jeep Grand Cherokee

• Ford Explorer

• Hyundai Santa Fe