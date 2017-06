¿Cómo activar el estado del Orgullo LGTBQ en Facebook?

Junio es el mes del Orgullo LGTBQ, en el que la diversidad afectivo-sexual se celebra y se reivindica en muchos países del mundo. Facebook no dejo pasar esta celebración y se suma a este movimiento con una nueva reacción en las publicaciones.

Ahora, además de poder emoticones de me gusta, me encanta, me enfada, me asombra, me entristece y me divierte, se puede reaccionar con la bandera arcoíris, representando al Orgullo LGBT.

¿Cómo puede activar este botón?

Cabe resaltar que esta reacción hay que activarla, no aparece por sí misma.

Conseguirla es muy sencillo, sólo se tiene que ir a la página oficial de LGBTQ en Facebook y darle “me gusta”.

Una vez “gustada” la página en Facebook, se añadirá automáticamente dicho icono en las reacciones. De esta manera, podrás dejar la marca de tu bandera por todo Facebook, al igual que lo hacemos con cualquier otra reacción.

Si ni te aparece de inmediato, actualiza la página o bien inicia sesión nuevamente.

Otras acciones de Facebook por el Orgullo LGTBQ

“Con el comienzo de las celebraciones del Orgullo en todo el mundo, Facebook está orgulloso de apoyar a nuestra comunidad diversa, incluyendo a aquellos que se identifican en Facebook como gays, lesbianas, bisexuales o transgénero. De hecho, este año más de 12 millones de personas de todo el mundo forman parte de los 76 mil grupos de Facebook en apoyo a la comunidad LGTB+”, indica en un comunicado de prensa Alex Schultz, responsable de esta campaña de la red social.

Asimismo, Facebook detalló que además de las reacciones en el mes del Orgullo LGTBQ, también se puede personalizar la foto de perfil con una banda arcoíris.

Si alguno de tus amigos ya lo hizo, solo tienes que dar click en el botón probar para editar tu imagen de perfil. Así lo hizo el propio Schultz.

