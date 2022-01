​Bloguero causa controversia al usar un jumpsuit en las calles de Nueva York

​Bloguero realiza experimento social usando un jumpsuit en las calles de Nueva York

QPark dijo a Reuters que había hecho el video porque había notado una reacción negativa enorme a esta tendencia de la moda. «Yo personalmente no uso jumpsuits, pero soy el tipo de persona que le gusta probar los estereotipos y las normas sociales.Creo que la gente debe tener el valor de ser ellos mismos y quiere mostrar que no debe dejar que el juicio superficial afectar a cómo usted Vivir su vida o las decisiones que haces. Me esperaba un montón de negatividad, pero fue muy agradablemente, estoy sorprendido por la recepción, mientras que llevaba ‘el jumpsuit «, agregó.Pasó 10 horas caminando por tres barrios: Washington Heights, Harlem y Times Square recibiendo diferentes reacciones.QPark, que se graduó de Yale con un título en Economía, después de años en la industria, de repente decidió comenzar una carrera en las redes sociales. Tiene más de tres millones de seguidores.Reuters