Tatuajes, música y performance llegan este fin de semana al Centro de Convenciones Tlatelolco

La Expo Tinta 2017 se realizará este fin de semana en el Centro de Convenciones Tlatelolco y contará con la participación de alrededor de 90 tatuadores de todos el país y a nivel internacional.

La primer edición de la exposición se llevará a cabo este 17 y 18 de junio, a partir de las 12 del día hasta las 20:00 horas, en donde los asistentes podrán ver diferentes estilos de trabajos e incluso apartar su cita con cualquier profesional para poder tatuarse en el lugar.

“El costo mínimo es de 600 pesos. La idea es que la gente vaya y que se pueda pagar un buen tatuaje con el tatuador que tú escojas a precios accesibles. (…) Si decides tatuarte en el lugar se te darán recomendaciones por escrito para el cuidado de tu tatuaje, para la buena cicatrización y hasta seguimiento”, indicó en entrevista para Publimetro Gonzalo Mendoza, organizador del evento.

Destacó que la gente puede ir con total confianza al evento, pues cuentan con todos los requerimientos de seguridad y satinatarios para la realización de la expo, ya que paramédicos, policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina y hasta la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) vigilarán la realización de éste.

“Todos los tatuadores tienen que contar con la licencia sanitaria, en caso de que no la tengan, desgraciadamente no les podemos dar el lugar porque es un riesgo para el evento. La Cofepris se presenta tanto el sábado como domingo en la mañana para verificar que su material no esté caduco, las tintas sean originales y que estén limpias. Todo tiene que ser desechable, excepto las máquinas y las agujas”.

“Dentro del evento vamos a tener seis paramédicos, cuatro policías de la SSP y 15 elementos de seguridad privada. Afuera se tendrán dos ambulancias y dos patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública”, indicó.