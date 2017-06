Cómo es que Babadook se convirtió en un ícono LGBTTI

Hace tres años, como todos los demás, vi la película de terror The Babadook. La acechadora sombra oscura me dio muchísimo miedo: se aparecía por la pared y decía su nombre con una voz espeluznante.

“Baaa…baaa…dooooook…”.

Después, “Mister” Babadook se revela como un ente absurdo en una especie de conjunto de circo gótico. El Babadook primero se manifiesta en un libro de cuentos, en el que la criatura sale de cada página diciendo cosas perturbadoras, mientras ves su cara espeluznante y sus manos largas y delgadas.

El Babadook está completamente obsesionado con atormentar a la inocente madre e hijo, y toda la película es deprimente, pero la disfruté. Sin embargo, no volví a pensar en el Babadook después de ver la película, es decir, hasta principios de esta semana, cuando un nuevo fenómeno salió a la superficie del internet: a través de una serie de memes, empezaron a considerar al Babadook como un icono de la comunidad LGBT.

Un personaje Queer

“Es como un monstruo alto”, dice Rex, un hombre queer que cree que el Babadook es obviamente también muy queer. “No hay que ponerle género al Babadook, sólo usa un abrigo muy largo y tiene dientes grandes”, explica Rex con respeto. En una entrevista con Broadly, Rex compartió su relato de lo que parece ser un acontecimiento cultural de masas. Se dio cuenta de que el Babadook es queer y al parecer no es el único, cientos de personas están de acuerdo.

“La verdad es que en ese momento no me gustó la película”, dice Rex, contextualizando lo absurdo que es. ( The Babadook salió hace tres años). “No sé por qué, pero hace como tres meses estaba sentada con un amigo y de la nada empecé a hablar de los Baba-lewks. Me acuerdo que dije: ‘Estos Baba-lewks me tienen sorprendida’. Se ven muy bien”.

Pero luego Rex se empezó a topar con todos los memes queer, imágenes del Babadook con banderas de arco iris, o usando lentes de sol rosas. “Al principio pensé, ‘¿Por qué todos se robaron mi broma?’ Pero entonces me di cuenta de que, por alguna razón, no era la única que pensaba que el Babadook era queer”.

“La mente colectiva de la colmena queer simplemente se dio cuenta de lo mismo que yo al mismo tiempo”, me dijo Rex. Quizás el meme más icónico del queer Babadook lo creó el usuario de Twitter LGBTHanSolo, cuyo video musical ha atraído la atención de los principales medios de comunicación y decenas de miles de seguidores de Twitter.

LGBTHanSolo le dijo a Broadly que ni siquiera había visto la película del Babadook, lo que ilustra perfectamente la distancia entre la criatura con el guión de la película y el concepto queer que vive en los corazones de las personas a través de Internet. “Tengo una amiga, que es fan del babadook, si vio y disfrutó de la película”, me explicó LGBTHanSolo. “Por como me la describió, se me hace muy interesante y me encantaría verla pronto”.

this physically hurt to make pic.twitter.com/xwP8ogaDNV — alexis (@lgbthansolo) 5 de junio de 2017

LGBTHanSolo acepta que el Babadook queer más que una broma es un icono real para las personas LGBT, pero cree que hay aspectos sobre la narrativa del monstruo maligno que se pueden relacionar con las personas queer. “A lo largo de la película, el Babadook se vengó de las familias que intentaron reprimirlo”, dijo LGBTHanSolo, que al parecer es un conocedor de la película a pesar de nunca haberla visto.

“Muchos miembros de la comunidad LGBT pueden dar fe de que la represión es algo a lo que estamos acostumbrados a diario”, dijo. “Es agradable ver que el Babadook pelea en contra de aquellos que intentaron olvidarlo a él y a su existencia –eso, y siempre es agradable reírse un poco”.

Anoche, volví a ver la película y noté pequeños detalles que no había visto antes, por ejemplo, en una página del libro de Babadook al tirar de una pestaña, la criatura parece hacer jazz hands.

El Babadook obviamente, es un individuo masculino y, sin embargo, a diferencia de otros antagonistas de terror de tipo masculino que muchas veces son fornidos y brutales, el Babadook es esbelto y femenino. Rex no se sentía cómoda poniéndole un género al Babadook porque ella claramente no está conforme con el género.

“Lo que me gusta del Babadook es que no tiene nada súper-imponente”, dice Rex. “Simplemente se desliza por el techo. Es como algo simple que usa sombrero y sonríe”. Rex, y mucha gente, siente que el ser en sí mismo no es exactamente de terror. En la película, en última instancia se presenta como una metáfora de los problemas emocionales de la madre, que hace que sea aún más gay.

“Es como una actriz”, reflexiona Rex. “Toda la metáfora se trata de la lucha interior [de la madre] para finalmente darse cuenta de su verdad, y una vez que lo hace el Babadook se va”. Rex siente que el Babadook es básicamente el demonio gótico interior de la madre, su “parte oscura”.

Resulta que la amiga de Rex, la mujer con la que estaba hablando del Babadook, también es crítica de cine. “Obviamente no me pareció queer la primera vez que la vi, pero mi plan es volverla a ver teniendo eso en mente”, le dijo Kristen a Broadly. “Supongo que es la combinación de que se viste sexy (El Babadook está medio guapo, ¿no?) Y el ‘dook’ en su nombre que rima con ‘look’/’lewk"”.

La aportación de Netflix

Además, por una razón que se desconoce, la plataforma de televisión on demand Netflix colocó a la película en la categoría de cine LGBTTI, por lo que muchos usuarios empezaron a bromear con que las siglas significaban Lésbico Gay Babadooks Travesti Transexual e Intersexual.