Disneyland se alista para el verano y mejora sus atracciones clásicas

Los visitantes que se acerquen este verano al Disneyland Resort tendrán ocasión de vivir la magia novedosa en ambos parques, ya que este mes de julio regresan varias atracciones clásicas al Disneyland Park, mientras la celebración del Summer of Heroes (Verano de Héroes) continúa hasta el 10 de septiembre en Disney California Adventure Park, el hogar de la emocionante nueva atracción Guardians of the Galaxy – Mission: BREAKOUT!

El lunes 17 de julio tendrá lugar no sólo el aniversario de la gran apertura de Disneyland en 1955, sino también el estreno del renovado espectacular show nocturno “Fantasmic!”.

Y el 29 de julio, una vez más, el Disneyland Railroad conducirá a los visitantes alrededor del Grand Circle Tour del Reino Mágico original de Walt Disney. Ese mismo día todas las atracciones clásicas navieras regresan listas para más aventuras en el Rivers of America: el Mark Twain Riverboat, el Sailing Ship Columbia y las Davy Crockett Explorer Canoes, mientras que Pirate’s Lair o la Guarida del Pirata en Tom Sawyer Island reabre el viernes 16 de junio.

“Fantasmic!”, que narra la historia de Mickey Mouse y su vibrante imaginación, regresa al Rivers of America en Frontierland con su tema musical clásico y la historia estimulante que los visitantes han adorado durante 25 años. Este viaje al mundo de Mickey ofrece ahora nuevas escenas con personajes de “Aladdin”, “Tangled”, “The Lion King” y “Pirates of the Caribbean”. Una secuencia espectacular presenta a Aladdin y Jasmine descubriendo “A Whole New World (Un mundo ideal)” mientras flotan a bordo de su alfombra mágica sobre una capa de niebla en Rivers of America.

"Fantasmic!" también emplea nuevas pantallas de agua, así como tecnología de proyección de última generación para crear imágenes más claras y vibrantes que nunca.







El Disneyland Railroad, una de las atracciones originales del parque, regresa con sus icónicas locomotoras a vapor lista para nuevas aventuras. El Disneyland Railroad viajará ahora a través de las rocas y sobre un viaducto que se extiende por encima de Rivers of America y, por primera vez, girará a la izquierda durante su recorrido por el parque. Por el camino, los viajeros

disfrutarán de los legendarios Dioramas del Grand Canyon y Primeval World, de Walt Disney, que han sido restaurados con precisión a su esplendor original… con un poco de magia novedosa insertada en ambos.

Los visitantes a bordo del Disneyland Railroad también descubrirán una nueva e impresionante vista a lo largo de la ribera norte del Rivers of America. Una nueva y preciosa sección del Desfiladero de Columbia, de la que emanarán nuevas y estruendosas cataratas, podrá ser admirada desde los trenes y también desde el Mark Twain Riverboat, el Sailing Ship Columbia y las Davy Crockett Explorer Canoes. Esta nueva aventura complementa los paisajes que los visitantes ya reconocen y han adorado durante años. Las vistas se inspiran en cuatro de los ríos majestuosos del país: el Mississippi, el Columbia, el Missouri y el Río Grande. Todas ellas han sido recreadas con precisión, y adornadas de formaciones rocosas indígenas, bosques y vida salvaje naturales, y las cataratas.

Además del regreso de las atracciones clásicas en Frontierland y New Orleans Square, el adorado desfile Main Street Electrical Parade continúa con actuaciones nocturnas hasta el 20 de agosto en Disneyland, presentando escenas memorables como el baile de la Cenicienta, la aparición (y desaparición) de Elliot, el dragón lanza-humos de “Pete’s Dragon”, siempre meneando su cola, y el final centelleante “To Honor America”.

En Disney California Adventure los visitantes podrán sumergirse en la nueva y épica aventura de Guardians of the Galaxy – Mission: BREAKOUT!, donde las emociones no tienen fin. Es la única atracción en el universo de Disney donde los visitantes pueden vivir una historia protagonizada por los Guardianes de la Galaxia, al ayudar a Rocket a rescatar a esta pandilla de renegados cósmicos. La atracción cuenta con perfiles múltiples, por lo que los visitantes nunca saben qué aventura los espera.

