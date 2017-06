¿Cuál es el origen y significado de la bandera gay?

Gilbert Baker, el hombre que diseñó la bandera arcoiris que es símbolo de la reivindicación de los derechos de los homosexuales, falleció el pasado 31 de marzo, pero su legado quedó para la posteridad y es usado en cada marcha del orgullo.

Baker había inventado la célebre bandera de ocho colores para la jornada de la libertad homosexual en 1978, un acontecimiento que luego inspiró las marchas del “orgullo gay” de todo el mundo.

El ex soldado, que aprendió por sí solo a coser cuando tenía 20 años, se involucró en el nacimiento movimiento LGBT de San Francisco, Estados Unidos.

Pero, ¿Qué significan los colores de la bandera?-

La inspiración para la bandera arcoíris o bandera de la libertad fue, según el propio autor reveló, la canción de Judy Garland en la película Mago de Oz, Somewhere Over the Rainbow.

La insignia original de 1978 llevaba los colores rosa, rojo, naranja, amarillo, verde, turquesa, añil y violeta, que representaban la sexualidad, la vida, la salud, el sol, la naturaleza, el arte, la armonía y el espíritu, respectivamente.

El artista aseguró en varias ocasiones que se propuso a crear un símbolo con el que se identificara su comunidad, un emblema de esperanza y libertad para reemplazar el triángulo de color rosa con el que los Nazi identificaban a miembros de la comunicad LGBTTI

Un año más tarde las franjas se quedaron en seis colores, para que las franjas fueran pares y así poder poner la mitad de un lado de la calle en el desfile de San Francisco y la otra mitad del otro, haciendo desaparecer el color turquesa. Ese es el diseño que se ha mantenido hasta hoy.