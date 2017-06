Luce una mirada de impacto con estas increíbles máscaras para pestañas

No cabe duda que las extensiones para pestañas se ven muy bien, no obstante, no es recomendable usarlas en forma frecuente porque los adhesivos pueden producir daños a las pestañas naturales, pues al removerlos, pueden estirar y tirarlas. Además, de que podrían causar una infección, alergias o lesiones en el párpado.

Así que si lo que buscas es lucir una mirada impecable, Amazon tiene la solución perfecta para ti y lo que es mejor, a un bajo precio, pues en su plataforma podrás encontrar diferentes tipos de máscaras para pestañas que te harán lucir increíble.

¿Cuánto cuestan las máscaras para pestañas en Amazon?

Los productos que te ofrece la tienda de comercio electrónico van de los $50 hasta los $1,850 pesos.

Por esta razón hicimos una lista de los mejores productos. ¡Chécalos! Tal vez encuentres el producto perfecto para ti.

Maybelline

Luce unas pestañas más grandes y más negras. Llévalas al límite con el volumen más extremo.

e.l.f.

Haz realidad tus sueños con unas pestañas de infarto, más gruesas, más tupidas y más largas.

Rimmel London

Esta increíble máscara, además de dar volumen, estimula su crecimiento.

L’Oréal Paris

Este novedoso producto de L’Oréal crea un efecto de pestañas postizas. Además, brinda volumen y alargamiento extremo para una mirada espectacular.

Revlon

Esta máscara para pestañas promete cinco beneficios: volumen, definición, curva y color intenso.

Nicka

Este producto es a prueba de manchas y de larga duración

Ahora que si lo que buscas es estimular el crecimiento de tus pestañas, entonces la opción es Dabalash, uno de los productos más vendidos en Amazon.

Este producto promete hacer crecer no solo tus pestañas, también tus cejas.

