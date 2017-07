Por primera vez en México presentarán exposición de John Baldessari

Por primera vez en México y Latinoamérica, se presentará una exposición individual del artista conceptual John Baldessari, la cual se exhibirá en la Galería 3 del Museo Jumex, del 11 de noviembre al 8 de abril del próximo año.

La muestra que lleva por nombre “Aprendiendo a leer con John Baldessari” contará con más de 80 piezas entre las que se incluyen las primeras pinturas del artista californiano, sus icónicos fotomontajes, videos, esculturas, piezas con texto y ediciones, informó el museo en un comunicado.

Organizada por el curador del Museo Jumex, Kit Hammonds, y el asistente curatorial del recinto, Gabriel Villalobos, la exposición cuenta con préstamos de más de 30 instituciones y colecciones privadas.

Entre las instituciones que prestaron piezas para la muestra se encuentran The Broad, de Los Angeles, Los Angeles County Museum of Art (LACMA), el Museum of Contemporary Art San Diego (MCASD), y Ringier Collection de Zúrich.

Así como el Van Abbemuseum, en Eindhoven, el Whitney Museum of American Art, de Nueva York, y la Colección Jumex, entre otros. También se presentarán trabajos del estudio y las galerías de Baldessari.

El artista conceptual John Baldessari nació el 17 de junio de 1931, en National City, California, comenzó como pintor, pero posteriormente incorporó otros elementos como la fotografía, los textos, los montajes, videos e instalaciones.

El trabajo de Baldessari ha sido expuesto con gran amplitud en Europa y Estados Unidos, en museos de gran prestigio con exposiciones como “Information” en el Museum of Modern Art (MoMa), o “Software: Information Technology. Its Meaning in Art” en el Jewish Museum, ambas en Nueva York.

De igual forma, se desarrolló como educador al fundar el programa “Post-Studio” en el California Institute of the Arts (CalArts). Mientras fue maestro, Baldessari tuvo como alumnos a Mike Kelly, Tony Oursler, Meg Cranston, Jack Goldstein y Matt Mullican.

“Aprendiendo a leer con John Baldessari” será inaugurada en la Galería 3 del Museo Jumex, el próximo 11 de noviembre y permanecerá hasta el 8 de abril del 2018, en la primera exposición antológica presentada del artista en el país y en América Latina.

