Amazon Prime Day: Las ofertas más destacadas de este 11 de julio

¡Prime Day comenzó! Los descuentos y ofertas exclusivas más esperadas del año ya están disponibles en Amazon.com.mx/primeday.

La tercera edición del evento anual traerá consigo cientos de miles de ofertas exclusivas para miembros Prime alrededor del mundo.

Es por esta razón que hicimos una lista de los productos más destacados que seguramente te pueden interesar.

Consola PlayStation 4

Incluye 2 controles dualshock y tres juegos: Horizon Zero Dawn, The Last of Us, Ratchet & Clank – Standard Edition

Auriculares HyperX

El producto cuenta con tarjeta de sonido USB de audio con sonido envolvente virtual 7.1, 53mm Neodimio Imanes, cancelación de ruido electrónico a través de la tarjeta de sonido en línea, cancelación de eco mediante tarjeta de sonido en línea y 15-25kKhz

Smart TV

Cuenta con una resolución Ultra HD-4K con la que podrás disfrutar de detalles cuatro veces más nítidos que una televisión UHD regular.

Cámara fotográfica

Consigue fotos instantáneas de forma muy sencilla, además de luminosas y con colores vivos.

Smartphone

Cuenta con una pantalla de retina HD de 4.7 pulgadas, retroiluminada por LED. Cámara de 12 MP con zoom digital de hasta 5X. Resistente a salpicaduras de agua y polvo

Samsung

Cámara principal Dual Pixel 12.0 MP, cámara secundaria 8MP, memoria interna de 64GB explandible con Micro SD hasta 256GB más.

Recuerden que Prime Day estará disponible hasta hoy a las 23:59 horas.

