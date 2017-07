Universitarios analizarán el control de las emociones y del estrés

A fin de analizar el control de emociones y el estrés, se realizará la octava edición del Congreso “Neurociencias en Julio” que organiza el Instituto de Neurociencias del CUCBA de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

En este evento, que se realizará del 17 al 21 de julio, se darán a conocer los resultados de investigaciones a la comunidad en general y se contará con las conferencias “Regulación emocional: efecto del estrés y los trastornos de personalidad”, a cargo de Julieta Ramos Loyo.

Así como “Plasticidad cerebral y trastornos del neurodesarrollo”, a cargo de la directora del Instituto de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), Esmeralda Matute Villaseñor.

Ramos Loyo dijo que el insomnio, los cambios en el estado de ánimo que dificultan las relaciones sociales y enfermedades post estrés, son algunos síntomas con los que se identifica que el estrés sobrepasa la salud neuro-emocional de las personas.

Para evitar los trastornos de personalidad en niños y adolescentes, y la regulación de sus emociones, la especialista recomendó a los padres establecer límites desde que son bebés, con el fin de desarrollar la tolerancia y la frustración, así como evitar darles teléfonos celulares o aparatos digitales para calmarlos.

“Es una medida pésima, porque están aislándolo del mundo, y además no está siendo capaz de regular su conducta. Cuando los niños no tienen una disciplina para hacer una tarea, para llegar a tiempo o no tienen organización, son muy útiles los deportes en equipo, donde hay disciplina, reglas y convivencia social”, señaló.