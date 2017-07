Houston, una guía para conocedores

Houston ofrece a los visitantes una amplia variedad de arte y cultura, compras de clase mundial, gastronomía internacional, deportes profesionales y más de 165 campos de golf.

La ciudad refleja la diversidad de sus habitantes, pues tiene más de 10 mil restaurantes y eventos a lo largo del año, desde festivales al aire libre, exposiciones en sus museos y conciertos hasta desfiles de moda, tours guiados, arte público y mucho más.

Si eres de los viajeros que disfruta conocer las entrañas de la ciudad y mezclarte con los locales, esta guía es para ti. Aquí te dejamos una lista de los lugares que no puedes perderte para conocer realmente esta cosmopolita ciudad:

Vida nocturna

En el centro de Houston existen variadas opciones para la vida nocturna, comenzando con los cafés y bares de la calle Main y el Distrito Histórico.

El área de Midtown, en el límite suroeste del centro, también se ha definido como un lugar de moda, ya que cuenta con algunos de los restaurantes y bares más concurridos de la ciudad.

Hacia el oeste, a lo largo de Washington Avenue, los restaurantes, clubes y bares hacen de esta área una de las más animadas y populares.

También en Rice Village, muy cerca de la Universidad Rice, se encuentran varios bares y pubs los cuales son muy populares a nivel local.

13 Celsius Wine Bar

Este bar especializado es resultado de la combinación de un antiguo edificio de estilo mediterráneo y la pasión por el buen vino. El lugar, de estilo europeo, ha recibido reconocimientos por su lista de vinos que va más allá de lo convencional.

13 Celsius se ha ganado su selecta clientela tanto por la arquitectura e iluminación del edificio, como por el vino, servido justo a la temperatura perfecta. No hay un letrero en la puerta que indique su existencia; el edificio donde se aloja está ubicado en Midtown a poca distancia a pie del MetroRail.

Asiatown

En el suroeste de Houston, sobre la calle Bellaire, encontrarás un centro comercial de 400 mil pies cuadrados. Se trata del Hong Kong City Mall, que sirve como centro de Asiatown, la comunidad asiática de Houston.

Aquí hallarás mercados, casas de té, infinidad de restaurantes, bares de karaoke, panaderías y tiendas de ropa.

Si prefieres explorar este distrito internacional como parte de un grupo guiado, el Chinese Community Center ofrece tours que incluyen una ceremonia del té, un recorrido por el templo budista y, por supuesto, una visita al centro comercial Hong Kong City Mall.

Buffalo Bayou Boat Tours

¿Navegar en canoa por el centro de Houston? ¡Por supuesto! La organización Buffalo Bayou Partnership ofrece paseos en lancha por el Buffalo Bayou, punto donde se pueden ver desde instalaciones de arte hasta los murciélagos que habitan debajo del puente de la calle Waugh.

Diversión Familiar

El CityPASS Houston es una excelente opción para conocer las atracciones principales de la ciudad.

Por 59 usd (49 usd para menores de 11 años) esta talonera incluye entrada al Centro Espacial de Houston (Space Center Houston), el Acuario del Centro (Downtown Aquarium) y el Museo de Ciencias Naturales (Houston Museum of Natural Science); más dos entradas a elegir entre el Zoológico (Houston Zoo) o el Museo de Bellas Artes (Museum of Fine Arts, Houston); y entre el Museo de Niños (Children’s Museum of Houston) o Kemah Boardwalk.

Historia y naturaleza

El Sam Houston Park, en el centro de la ciudad, abrió hace más de un siglo y continúa como un oasis de historia viviente en la ciudad. Además de paisajes al aire libre a la sombra de impresionantes rascacielos, el parque cuenta con un museo de historia, así como ocho estructuras históricas que datan de entre 1823 hasta 1905. Las casas históricas se pueden visitar en tours organizados por la Sociedad de Herencia Cultural (Heritage Society).

Los imperdibles

Son visita obligada el Space Center Houston, el centro oficial de visitantes de la NASA; el Downtown Aquarium, que exhibe más de 200 especies marinas en más de 500 mil galones de agua; y el Houston Museum of Natural Science, que presenta una amplia variedad de animales y elementos del mundo natural. Para más información del destino visita www.holahouston.com

Tips para el viajero

El Hilton Houston Post Oak by the Galleria está situado en medio del distrito de negocios del Uptown Houston, a sólo una cuadra del centro comercial The Galleria. Su ubicación, a sólo 30 minutos de los aeropuertos George Bush Intercontinental (IAH) y Houston Hobby (HOU), lo convierten en la parada ideal tanto para viajeros de negocios como de placer.

Además se encuentra a sólo 15 minutos del NRG Park, del centro de Houston, del Texas Medical Center y del Distrito de los Teatros.

Todas las habitaciones tienen balcones con vistas panorámicas de la ciudad y piscina al aire libre.

Sus servicios incluyen acceso a Internet inalámbrico de alta velocidad, mini bar, conserjería y servicio a la habitación las 24 horas.

Además, el hotel también ofrece servicio de transporte gratuito en un radio de cinco kilómetros del hotel.

Para más información visita www.hiltonhotels.com/es_XM/

Toma en cuenta

• El tren ligero MetroRail facilita tu traslado, conectando el centro de Houston con el Distrito de Museos, la Universidad Rice, el Centro Médico, el NRG Park y NRG Stadium, casa de los Houston Texans y del Rodeo de Houston. También da acceso al Centro de Convenciones George R. Brown, el estadio BBVA Compass, la Universidad de Houston y la Universidad Texas Southern.

• Cada Houston CityPASS contiene cinco boletos de admisión, cada uno con descripción y tips acerca del lugar que se visita. En la mayoría de los casos este talonario te evita hacer fila en las atracciones. Puedes comprarlo en citypass.com, en el Centro de Visitantes y en todas las atracciones participantes.