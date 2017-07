Adidas Originals presentó una innovadora exposición de máscaras hechas con sneakers

Adidas Originals y Sneaker Fever presentaron por primera vez en México, dentro de la Galería del Sneaker Fever Expo 2017, a Gary Lockwood a.k.a Freehand Profit, el ‘sneaker artist’ número uno del mundo; quien llegó con una muestra de sus reconocidas máscaras de gas hechas con sneakers, y a Jeff Cole a.k.a Jcolegraphix, uno de los representantes del sneaker art digital más destacados, con una galería de sus intervenciones digitales basadas en materiales, texturas y elementos que componen al calzado.

Freehand Profit es un artista estadounidense proveniente de Los Ángeles California. Surgió en el DMV como artista apasionado por el Hip-Hop, el grafiti, los sneakers y el arte. Desde el 2010 inició su proyecto creativo MASK365 y en la búsqueda de nuevos materiales, comenzó a crear máscaras de gas, utilizándolas como un simbolismo de miedo y protección, pero usando sneakers reconstruidos como una forma de explorar los problemas que se enfrentan dentro de la comunidad de Hip-Hop, reflejando un mundo que está enamorado de los objetos, pero que también tiene un amor por una cultura y estilo de vida. Sus máscaras abrazan el placer culpable, recordándonos que hay problemas mucho más importantes a la mano, bajo el designio del sacrificio de los zapatos que uno ama por el bien del arte. Todas sus piezas se pueden ver en su página freehandprofit.com.

Por su parte, Jcolegraphix es un artista gráfico de Chicago que se ha caracterizado por tener una visión de los sneakers como piezas de arte, basándose y retomando sus texturas, materiales, líneas, colores y combinaciones como inspiración para crear ilustraciones digitales y convertir el concepto e imagen de cierto tipo y modelo de sneakers en una ilustración con formas inimaginables, que van desde animales exóticos, coches, personajes famosos y piezas de uso cotidiano, hasta superhéroes de la infancia; todo esto popularizado desde su cuenta de Instagram: Jcolegraphix.

“Siempre fui un amante de los sneakers, el hecho de trabajar con ellos como material para crear mis ilustraciones fue entrar en un terreno no explorado. Cada vez que tengo un proyecto me gusta trabajar con un material no convencional como son los tenis, ya que el resultado redefine el concepto de un zapato deportivo, la gente piensa que un zapato deportivo es solo eso, pero visto a través de mis ojos como artista se convierte en un nuevo concepto y en otro mundo, como en el caso de los sneakers de adidas Originals, cada uno tiene una historia especial, yo intento descubrir esta historia, para reinterpretarla y plasmarla en una ilustración”. Dijo Jcolegraphix.