Mhoni Vidente: los horóscopos para el fin de semana

ARIES

No tomes las situaciones tan enserio, recuerda que tu signo es muy dramático y a veces toma los problemas muy personales, así que trata de relajarte este fin de semana y disfrutar de la vida, tu signo es líder y el más suertudo del Zodiaco, así que no lo eches a perder por tu carácter. Tendrás un viernes de lo mejor en cuestión de pareja o en compañía con tus amigos. Te llega un dinero extra por la venta de un carro o te pagan una deuda del pasado. Los Aries solteros tendrán un fin de semana de muchas conquistas y se sentirán muy bien. Te compras ropa y un perfume. Sacas el permiso de migración para irte de vacaciones en este mes de agosto. A los Aries que tienen pareja se enamoran más y deciden vivir juntos. Tendrás un golpe de suerte con los números 23 y 44, trata de jugar con ellos el domingo.

TAURO

Fin de semana de salir con tus amigos y familia a pasear, recuerda que tú eres el alma de las fiestas y siempre vas a estar invitado a todas las reuniones. Te compras ropa deportiva para seguir con el ejercicio, ten en cuenta que a tu signo le gusta mucho comer, así que no puedes dejar el ejercicio. Este viernes vas a tener juntas con jefes para cambio de puesto o revisión mensual, trata de no alterarte por la presión laboral. Recibes la invitación de tu pareja para irte de viaje este fin de semana, hazlo, necesitas despejarte un poco de la rutina. Te invitan de padrino a una boda y será en septiembre. Recibes un dinero por ganar la lotería con los números 03 y 34, va a ser premio grande, sólo trata de no platicarlo mucho. Mandas a arreglar tu casa o decides pintarla.

GÉMINIS

Fin de semana de estar muy feliz con tu pareja, van a ser tres días de mucha convivencia y estarás pensando en comprometerte seriamente. A tu signo lo domina estar en las aventuras, salir al campo o realizar deportes extremos, pero siempre debes tener precaución en todo lo que realices. Te llega la invitación a una fiesta este sábado en la que lo pasarás de lo mejor. Mandas a arreglar tu carro o le cambias una llanta. Compras muebles para tu casa o arreglas el baño. Cuídate de dolores de nuca o espalda, trata de no cargar cosas pesadas. Tendrás un golpe de suerte con el número 23, 10 ó 77, trata de jugarlo este viernes y verás cómo te llega la abundancia. Recuerda que tu signo son dos a la vez y eso te hace cambiar de pensamiento constantemente en cuestiones de tu vida profesional, ya define qué quieres estudiar o en dónde trabajar y desempeñarte.

CÁNCER

Viernes de tener muchas juntas de trabajo y movimientos de puesto, habrá reajustes, por eso necesitas siempre estar preparado para los cambios que se avecinan. Ya no comas tanto, sigue con la dieta y con el ejercicio. Tomas un curso de natación los fines de semana. Tu pareja te dará un ultimátum para seguir juntos, trata de no platicar esa situación ni verte presionado para comprometerte si no quieres. Sabrás de un accidente, estarás dando mucho apoyo emocional y económico. Un amor del pasado te busca pero sólo para tener sexo. No le tengas miedo a lo que dicen de ti, tú sé fuerte y sigue con tu condición de vida. Serán tres días de muchas fiestas, trata de pasártela de lo mejor. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 35 y 71.

LEO

Fin de semana de empezar con las celebraciones, recuerda que estás en tu mejor etapa, que es tu cumpleaños. Viernes de tener mucho trabajo y juntas con tu jefes, decides aplicar para un puesto nuevo que te hará ganar más, allí mismo en tu trabajo; recuerda que a Leo le gusta gastar mucho, por eso siempre debe ganar más, trata de tomar la decisión de buscar un nuevo empleo o un puesto de mayor jerarquía. Te invitan a una fiesta en tu escuela o trabajo, te vas a divertir mucho. También recibes un regalo que no esperabas y te festejas con pocos amigos y tu pareja. Cuidado con los dolores de cabeza o trata de ya no pensar tanto en el amor, si esa persona no te valoró es mejor cerrar ese círculo. Te compras ropa y zapatos para una boda familiar. Te invitan a salir de viaje para el mes de agosto con tu familia. Domingo de salir a pasear y estar en contacto con la naturaleza. Tú eres el “rey de la selva” y siempre necesitas sentir la libertad y aire libre. Tendrás un golpe de suerte el 22 de julio con el número 06 ó 99. Trata de vestirte con colores fuertes estos días.

VIRGO

Este 21 de julio es un día de pensar en hacer algo diferente en tu vida e inyectarle más pensamientos positivos, recuerda que tu signo tiende a ser el más emprendedor del zodiaco y es tiempo de progresar; trata de poner un negocio los fines de semana y verás cómo te irá de lo mejor. Para los Virgo que tienen pareja, será un fin de semana lleno de muchos buenos momentos y estarás hablando de comprometerte, de casarte. Los Virgo solteros, seguirán en busca del verdadero amor. Te llega una buena noticia por parte de un familiar. Tendrás que arreglar tu casa o decides pintarla. Trata de descansar este domingo o estar con tu familia. Tendrás un golpe de suerte el día 23 de julio con los números 05, 44 y 81. Este fin de semana intenta tomar muchos líquidos y sobre todo agua natural, recuerda que el agua lo limpia todo.

LIBRA

Viernes de estar conociendo personas muy importantes para realizar un negocio o en tu trabajo te ofrecen un puesto nuevo de coordinación, pero recuerda que tu signo siempre atrae las envidias, trata de ponerte un listón rojo en tu tobillo derecho con tres nudos y dejarlo allí hasta que se caiga solo. Te invitan a una fiesta este sábado, va a estar muy divertido pero recuerda que el alcohol y el volante no se mezclan, así que mejor vete con otro amigo o en taxi y disfruta de tu reunión. Arreglas tu cuarto y sacas ropa que ya no utilizas para renovar tus buenas energías. Tendrás un golpe de suerte con el número 00 y 23, recuerda combinarlo con tu día de nacimiento. Te busca una hermana para pedirte un consejo amoroso. Domingo de salir a un día de campo o visitar familiares en otra ciudad, recuerda que también necesitas estar cerca de tu familia para que tengas más fortaleza ante los problemas. La familia es primero.

ESCORPIÓN

Fin de semana de salir de paseo en compañía de tus seres queridos, recuerda que el elemento de tu signo es agua y eso hace que estés siempre muy sentimental, además de estar viviendo siempre en el pasado; este fin de semana trata de inyectarte de energía positiva, si vas ir a un río o al mar, meterte al agua y dejar que todo lo negativo se vaya de tu vida. Trámites de pagar las colegiaturas o entrar a tomar un curso los fines de semana. Recibes un dinero extra por parte de la venta de un carro o una casa, así que trata de ahorrar ese dinero para inversiones futuras. Trata de no pelear con tu primos o tíos, recuerda que hay personas que no piensan lo que dicen. Tendrás un golpe de suerte el día 23 de julio con los números 03, 22, 18 trata de combinarlo con tu día de nacimiento para que personalices la suerte.

SAGITARIO

21 de julio, día de estar viendo la oportunidad de crecer más en lo profesional y tomar una beca de estudios en el extranjero, recuerda que tu signo es el viajero del zodiaco y eso de estudiar o trabajar fuera de tu ciudad te ayudará a tener una mentalidad más fuerte. Si eres Sagitario casado ten cuidado con lo problemas matrimoniales, recuerda que el que se enoja pierde, así que trata de tener paciencia y no estar buscando un pretexto para pelear. A los Sagitario que están solteros les va a venir un amor del signo de fuego que los hará muy felices. Trata de ir con el médico y checarte problemas de salud mental o sea los nervios, no lo dejes a la desidia y hazlo, recuerda que mente sana en cuerpo sano. Tendrás un golpe de suerte con los números 21 y 33.

CAPRICORNIO

Viernes de pagar deudas y estar administrando más tu dinero, recuerda que a tu signo le da por gastar de más o comprar cosas que no vas a utilizar. Te llega una propuesta de trabajo en una compañía internacional, recuerda siempre analizar bien la propuesta o platica con tu jefe, si te puede dar un aumento y quedarte donde estás. Yo sé que el amor duele y más cuando no es correspondido, por eso te recomiendo salir a divertirte y conocer más personas para que te puedas distraer y así olvidar a esa persona que no es para ti. Cuidado con lo robos o pérdidas, sé más precavido con tus pertenencias. Domingo de estar con la familia o celebrando un cumpleaños. Tus números de la suerte son 77 y 23.

ACUARIO

Viernes de estar revisando qué has hecho de tu vida y estar pensando en cómo progresar más en lo económico, recuerda que tu signo es de verse siempre bien y vivir de lo mejor, así que trata de hacer algún negocio para que tengas ingresos extras. Te busca un amiga del signo de Aries para platicar de sus problemas, recuerda que tu signo es el mejor consejero. Te vas de fiesta el 22 de julio con tus amigos y te la vas a pasar de lo mejor, pero trata de no tomar mucho alcohol, para que después no tengas problemas estomacales y no confundas la pasión con la amistad, después no sabrás cómo quitarte esa situación de encima. Cuídate de dolores de pierna o rodilla. Compras un reloj. Llevas a tu mami a visitar a unos tíos o primos en otra ciudad. Tendrás un golpe de suerte con los números 00 y 34, trata de combinarlo con tu día nacimiento para que personalices la suerte.

PISCIS

21 de julio, día de suerte en todos los sentidos, recuerda que en este día podrás hacer los cambios necesarios en tu vida para estar mejor. Últimamente has traído mucho en el pensamiento un amor del pasado, recuerda que tu signo es muy intuitivo y siempre que tú piensas en alguien es porque la otra persona está pensando en ti, no te limites tú mismo y háblale sólo para saludar. Te invitan a una alberca o una pool party, te vas a divertir mucho. Eres muy bueno para tomar cursos de diseño o ventas, trata de ocuparte los fines de semana con esa actitudes. A los Piscis que están casados, tendrán una sorpresa de embarazo en puerta. Eres muy bueno para ayudar a los demás, pero a veces tus amigos abusan de ti, trata de distinguir la bondad del abuso. Te regalan una mascota, tendrás un golpe de suerte el día 23 de julio con los números 06 y 31.