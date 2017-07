Andy Benevides, de abogada a influencer de la moda

Andy Benavides se graduó de la carrera de Derecho en el Tec de Monterrey, pero su pasión por la moda la llevó a convertirse en una de las influencers más importantes de norte del país.

¿Cómo das el salto del derecho a la moda?

Comencé con esto de hobby, al mismo tiempo que ejercía como abogada. Salía a las seis de la tarde de trabajar y en mis ratos libres, después de la oficina, escribía para una revista, además de que comenzó a conocer tendencias nuevas y diseñadores emergentes. Se fue dando poco a poco hasta que me di cuenta que lo podía hacer más formal y más como trabajo; hasta la fecha no he tenido que tomar mi carrera de abogada.

¿Cuándo comenzó tu gusto por la moda?

Desde muy chica, más que el gusto por la moda, me gustaba que todo quedara perfecto. Que lo que trajera puesto le fuera perfecto a mí cuerpo y personalidad. Fue como desde los 14 o 15, cuando no existían redes sociales, ni tendencias, ni revistas digitales, ni nada por el estilo, en donde yo pudiera inspirarme.

“Empezó como un hobby, compartí mis gustos por la moda y al gente le agradó mi estilo, Una colaboración llevó a otra, hasta tener mi propio blogg, en donde puedo escribir lo que yo quiero”

¿Cómo combinas con tu pasión por la moda con la labor de mamá?

Es bien difícil, aprendí a ordenar y organizar mis días, era muy floja en las mañanas por lo que tuve que cambiarme el chip, por lo general disfrutó a mi bebé en las mañanas y después a trabajar la tarde sin culpa por no estar con ella. Además, cuando puedo llevarla a un evento, lo hago, para que se vaya involucrando en mi trabajo.

Los tips de Andy para siempre lucir bien

“Conocerte a ti misma. Todas somos diferentes, hay que saber que tendencias y estilos van con cada una, en cuanto a moda, belleza, el cabello, los colores. Conocerte a ti misma para saber aplicar lo que va bien con tu cuerpo y rostro”

Síguela en redes sociales

Instagram: @andybenavidesm

YouTube: Andy Benavides

Sus diseñadores favoritos son:

El tapatío Alfredo Martínez, de quien destaca “sabe resaltar el cuerpo de las mujeres”, además de Benito a quien considera con un estilo mucho más extravagante pero con diseños más enfocados a ocasiones especiales; de hecho Santos diseñó su traje para la boda civil y vestido de novia, así como el atuendo de ella y de su hija para el bautizo de la pequeña.















