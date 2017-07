Este verano vive un imperio de emociones en familia

Si cada vez que llega esta temporada vacacional tus destinos son sólo los de sol y playa, queremos decirte que este verano trae algo más. Se trata de la Era Familiar Princess 2017 que organiza Mundo Imperial -desde el 15 de julio y hasta el próximo 13 de agosto- donde actividades de reflexión y entretenimiento se combinan para ofrecer a las familias una propuesta distinta para disfrutar de estos días cálidos.

“Hicimos este programa para ofrecer una experiencia diferente y presentar algo más atractivo que simplemente estar en un hotel. Tenemos una temática centrada en el desarrollo humano, además de una serie de paquetes de descuentos en habitaciones. Nos hemos preparado muy fuerte para el verano”, afirma en declaraciones a este medio Gabriela Ortiz, directora de mercadotecnia de Mundo Imperial.

En esta temporada especial se presentarán artistas reconocidos nacional e internacionalmente. Entre ellos, Natalia Lafourcade, Carla Morrison, Los Tigres del Norte, Los Grandes del Rock (Enrique Guzmán, Angélica María y César Costa), Fifth Harmony, ballet folklórico de Amalia Hernández y, para los más pequeños, el show de Paw Patrol.

Este verano Mundo Imperial tiene de todo para todos / Cortesía

Derrama económica

Según ejecutivos, Grupo Mundo Imperial Acapulco Diamante actualmente genera empleo de manera permanente a más de dos mil colaboradores, donde además se ha posicionado como la empresa con la mayor inversión de las últimas décadas en la citada demarcación.

“Es un esfuerzo que se hace de alguna manera pensando en dejar algún beneficio a la gente de Acapulco, que de repente no hay demasiadas actividades culturales y es una manera de integrarlos. Esta iniciativa es también un movimiento económico muy fuerte por la derrama que genera en la población”, subraya Ortiz, quien presenta a Era Familiar Princess 2017 como una oportunidad para vivir unas vacaciones desde otro ángulo.

Actividades deportivas, bienestar, belleza, entretenimiento, conciertos y conferencias magistrales esperan por ti. Anímate a vivir durante este verano un imperio de emociones.

Los niños también tienen su espacio en la Era Princess / Cortesía

Conferencias

La Actitud como la clave para superar cualquier situación en la vida

Día: 28 de julio

Conferencista: Carlos Páez, sobreviviente de los Andes

Libra x Libra

Día: 29 de julio

Conferencista: Julio César Chávez vs. Juan Manuel Márquez

Pablo Escobar, una historia que nadie debe de repetir

Día: 04 de agosto

Conferencista: Sebastián Marroquín, arquitecto, diseñador industrial, conferencista y escritor

La confianza: variable oculta detrás del éxito

Día: 05 de agosto

Conferencista: Mélida Quiñones, directora del área consultiva de FranklinCovey México

Xtasea, una aventura de altura

Tirarte de la tirolesa más grande del mundo sobre el nivel del mar es una de esas experiencias que te ofrece Mundo Imperial y que no te puedes perder. Será una emoción intensa que te pondrá el corazón a mil pero que agradecerás haberla vivido.

Ya personas de más de treinta países se han atrevido a volar al estilo de Super Man, a 120 kilómetros por hora. ¿Y tú? ¿te vas a perder esta aventura? Ah… recuerda gritar fuerte durante el trayecto y cómo la brisa llena tus pulmones.

Te recomendamos ir con ropa cómoda. / Cortesía

Comida rica con estilo divertido

La Moda Food & Fun es el nuevo concepto de restaurante que resort Mundo Imperial ofrece en un sólo lugar. El mejor lugar para divertirse en Acapulco.

Aquí podrás bailar y escuchar rock, pop, salsa y disfrutarás de asombrosos espectáculo!

Si visitas este especio de sabor no olvides recorrer la memorabilia con más de 130 artículos firmados por artistas nacionales e internacionales, entre ellos, The CranBerries, Ricky Martin, Miguel Bosé, Ricardo Arjona, Alejandro Fernández, The Doors, Chayanne, y los que dejaron un legado en la música: Juan Gabriel, Jenny Rivera, Gustavo Cerati y Joan Sebastián.