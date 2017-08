Cinco plataformas que te ayudarán en el regreso a clases

Herramientas escolares

Si buscas presentaciones originales para tu clase, es hora de que utilices Prezi una herramienta que te permitirá planear cualquier tema escolar, sintetizar y hacer de una presentación algo mucho más visual y efectiva. De esta forma, tus presentaciones jamás serán aburridas y tendrás la atención de todos.

Plataformas digitales

Si quieres actualizarte y estudiar por tu propia cuenta, te recomendamos Next U, una plataforma que ofrece 18 diferentes certificaciones digitales enfocadas a Desarrollo web, Desarrollo móvil, Marketing, Emprendimiento, IT y Diseño. De acuerdo al Estudio de Sueldos y Salarios en Mercadotecnia, los empleados que laboran en un área digital, ya sea como un director o gerente, reciben un salario de entre 40 y 70 mil pesos mensuales. Ya sea que regreses a la escuela y quieras algo extra o bien que estés en el mundo laboral y quieras retomar clases a tu ritmo y horario, esta plataforma es ideal para ti.

Estar informado

Esto es algo elemental, ya que siempre debes investigar e informarte sobre las materias que llevarás el resto del ciclo escolar, WolframAlpha es un buscador especializado en distintas temáticas, que tiene información recopilada de miles de sitios webs dedicados a la investigación, todos estos datos son filtrados y categorizados por algoritmos, así lograrás resolver mejor tus dudas.

Un nuevo idioma

Aprender un idioma te dará un plus frente a tus compañeros, por lo que ahora ya no es pretexto el tiempo ni el dinero. Si quieres estudiar desde casa y a la hora que quieras después de tus clases regulares, Open English, es una excelente opción ya que ofrece clases las 24 horas, los siete días a la semana. Para aquellas personas que tienen hijos, hermanos o niños pequeños a su alrededor y aún no encuentran alguna actividad extra, Open English Junior ofrece cursos de inglés para niños y jóvenes de 8 a 14 años de edad.

¡Organízate mejor!

Los primeros días de clases son los más importantes porque conoces a tus nuevos profesores quienes comenzarán enseguida a dejarte toneladas de tareas. Para organizarte mejor y tener día a día tus pendientes en mente, la plataforma Trello te ofrece diversas funciones para crear tus propios tableros con lo que no quieres olvidar y de esa manera poder cumplir tus objetivos y organización por materia.