Disney presenta nueva experiencia de Star Wars en realidad virtual

Disney no deja de sorprender a sus fans con nuevas atracciones de Star Wars. Además del parque temático que abrirá sus puertas en California en 2019, y un hotel temático, ofrecerán una increíble experiencia en realidad virtual.

Esta nueva atracción se llamará Star Wars: Secrets of the Empire y está siendo desarrollada por la compañía de realidad virtual The Void en colaboración con Lucasfilm e ILMxLABVR.

La experiencia transportará a los participantes directamente a la emblemática galaxia de Star Wars, donde podrán ser parte de una experiencia multisensorial en la que interactuarán tanto con el entorno como con los personajes de las películas. Esto se logrará gracias a una combinación de sets y escenarios físicos y el uso de cascos de realidad virtual.

“En The VOID, combinamos la magia de las ilusiones ópticas, tecnología avanzada y realidad virtual para crear experiencias sociales completamente inmersivas que transportan a los visitantes a nuevos mundos. Una experiencia verdaderamente transformadora es mucho más que aquello que ves con tus ojos; es lo que escuchas, sientes, tocas y hasta hueles. A través del poder de The VOID, los visitantes que se adentren en Star Wars: Secrets of the Empire no solo verán este mundo, sino que también sabrán que son parte de esta increíble historia”, dijo Curtis Hickman, co-fundador y Director Creativo en The VOID.

Asimismo se reveló que los visitantes podrán moverse libremente sin ataduras a lo largo de esta experiencia social y multi-sensorial mientras interactúan con amigos, familia y personajes de Star Wars.

“En ILMxLAB, queremos que la gente entre en los mundos de nuestras historias. A través de nuestra colaboración con The VOID, podemos lograrlo ya que los visitantes se convierten en participantes activos de una aventura Star Wars en desarrollo. Al combinar la experiencia narrativa de Lucasfilm con imágenes de vanguardia, y sonido inmersivo del equipo en Skywalker Sound, mientras invocamos todos los sentidos, esperamos poder transportar a todos aquellos que experimenten Star Wars: Secrets of the Empire a una galaxia muy, muy lejana”, explicó Vicki Dobbs Beck, ejecutiva a cargo de la división.

