Así se vivió el primer del competencia del #WorldClass2017

En el primer día de World Class, los finalistas mostraron sus habilidades a través de cuatro retos individuales:

1. Mex-Eco hizo que los participantes se basaran en los problemas ambientales de sus países con el objetivo de crear un concepto que representara el efecto positivo de su labor sobre la cultura de la coctelería y el mundo que los rodea.

2. Cocktails at Home, los bartenders participantes comenzaron con su propia interpretación del clásico Bloody Mary y posteriormente se les dio la tarea de diseñar un coctel con ingredientes convencionales.

3. Signature desafió a los finalistas con la creación y presentación de un coctel de su autoría que representara su bar y su personalidad.

4. Heat of the moment puso a prueba la habilidad de los finalistas para crear un coctel haciendo uso de ingredientes locales mexicanos y técnicas culinarias.











Publicidad











¿Qué es World Class 2017?

World Class es una plataforma que lleva el arte de la mixología a un nuevo nivel, uniendo a los más grandes exponentes de la industria de los destilados a nivel internacional.

Desde su lanzamiento, World Class ha impulsado a bartenders por todo el mundo, apostando a la creatividad, innovación y nuevas tendencias.

Comenzó en Londres (2009), después se realizó en Atenas (2010), siguiendo por: Nueva Delhi (2011), Río de Janeiro (2012), un crucero sobre el Mediterráneo (2013), Gran Bretaña (2014), Sudáfrica (2015) y Miami (2016).

Desde su primera edición hasta ahora, el número de países participantes en la competencia se ha triplicado de 18 a 57.

CDMX, sede del World Class 2017

Por primera vez del 20 al 24 de agosto de 2017, la Ciudad de México será sede de la Final Global de World Class 2017, lo que nos posiciona como una de las capitales mundiales de la cultura del fine drinking.

Se eligió a esta ciudad por ser uno de los mejores destinos del mundo para los amantes del buen vivir, albergando en sus calles algunos de los mejores restaurantes, bares y museos del mundo. En 2016, The New York Times nombró la nombró como el destino No. 1 para viajar en el mundo.

¿Quién es la representante de México?

Fátima León, mixóloga del renombrado bar Fifty Mils ganó el título “Mejor Bartender de México 2017”, representará México entre los mejores bartenders de 55 países del mundo: desde Thailandia, hasta Chile, Líbano, Rusia. Costa Rica, Bulgaria. Japon, Polonia, Estados Unidos, entre otros.

Los concursantes serán calificados por expertos internacionales de la industria quienes determinarán quien será el mejor bartender del año 2017.

El ganador será coronado el jueves 24 de agosto después de días de los retos más dificiles de la industria para crear nuevas tendencias y creaciones que marcarán el año de la mixología a nivel mundial.

También puedes leer: