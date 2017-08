¿Qué hacer en la Ciudad de México el fin de semana?

Aventura extrema

Cada vez falta menos para la temporada de Halloween y los sustos sin cesar, sin embargo desde este fin de semana podemos ya sentir el miedo de ser perseguidos por zombies. Como si se tratara de un juego de video en la Pandemia Zombie 2017 podrás vivir una aventura de seis horas en las que con tu equipo asignado o amigos deberás cumplir una serie de misiones y sortear el ataque de hambrientos zombis. Tus únicas armas serán un cuchillo y tus piernas, por lo que de preferencia debes tener una excelente condición, cabe resaltar que el juego no se acaba si mueres, ya que si esto sucede, deberás dedicarte a propagar la infección.

¿Dónde y cuándo?

En el Bosque de Aragón el domingo 27 de agosto desde las 11:00 horas

El mundo de los cómics

Pósters, juguetes retro, videojuegos, cómics de superhéroes, Marvel, DC, stands de comida y bebidas japonesas y hasta lucha libre, todo esto podrán encontrar en el Comic´s Rock Show 2017. Cabe resaltar que todo se centrará en los Caballeros del Zodiaco, así que podrás conocer a la voz de uno de los personajes, presenciar una platica relacionada a la serie y escuchar a un grupo en vivo tocar las canciones de este anime, además de los temas de Dragon Ball Z. También encontrarán ropa, cómics de Memín Pinguín, libros, playeras, accesorios, tarjetas coleccionables y hasta dulces japoneses.

¿Dónde y cuándo?

Centro Cultural Miguel Sabido el sábado 26 de agosto de 12:00 a 17:00 horas

Ayudemos al medio ambiente

Uno de los problemas ambientales más graves que está afectando al planeta es el e-waste o residuo electrónico. El manejo de este tipo de residuos ha cobrado importancia a partir de la firma de los convenios internacionales de Basilea y Estocolmo, debido a la presencia de los compuestos peligrosos y contaminantes de los que están constituidos estos aparatos. Si este tipo de residuos no recibe un manejo adecuado, los materiales tóxicos pueden ser liberados al ambiente, contaminando el suelo y cuerpos de agua. Es por ello que nunca deben mezclarse con los residuos de origen doméstico convencional. Con el propósito de fomentar en la población hábitos de separación y reciclaje de residuos electrónicos y eléctricos, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) llevará a el Reciclatrón.

¿Dónde y cuándo?

En el Zoológico Los Coyotes el viernes 25 y sábado 26 de 8:00 a 16:00 horas.

Especial

Para los fans de Game of Thrones

El codiciado Trono de Hierro de la famosa serie llegará a México este fin de semana para que los segudiores puedan sentirse por un día “Gobernante de los siete reinos”. La pieza que llegará a la capital del país, gracias a la plataforma de streaming Claro Video, es una réplica original, está hecho de fibra de vidrio, pesa 150 kilogramos y tiene una altura de dos metros 15 centímetros aproximadamente. En América Latina existen dos réplicas de esta pieza, una está en Brasil y la que ahora se encuentra en México.

¿Dónde y cuándo?

Plaza Carso, los días viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de agosto

Miedo en la pantalla grande

Este fin de semana serán los último días para disfrutar del Festival Internacional de Cine de Horror Macabro XVI, el cual fue creado en el 2002 por su directora Edna Campos y por Arturo Castelán como Macabro: Festival de Horror en Cine y Video. Este evento es hoy una cita obligada para los amantes del cine y para el público deseoso de entrar en contacto con la cultura audiovisual del horror, sus creadores y sus muy diversas manifestaciones, nacionales e internacionales. En los próximos días encontraremos cintas como: Tonight She Comes o The Night Watchmen, entre otras.

¿Dónde y cuándo?

En la Cineteca Nacional hasta el 27 de agosto, consulta la cartelera en macabro.mx/2017/sede/cineteca-nacional/

