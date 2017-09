Presume un cabello hermoso gracias a la alimentación

Una buena alimentación es el secreto para lograr un cabello saludable, por esto es indispensable tener una dieta que aporte una suficiente cantidad de nutrientes esenciales para obtener una buena cantidad de vitaminas.

¿Cuáles son las vitaminas más importantes para el crecimiento y cuidado del cabello?

Biotina

También se le conoce como la “vitamina del cabello” y promueve el crecimiento de este además de fortalecerlo, evitando que se ponga quebradizo.

Se ha comprobado que el no incluirla en la dieta diaria nos hace más vulnerables a perder el cabello, las cejas y hasta las pestañas. Los frutos secos como el maní, las almendras y las avellanas serán tus principales aliados para obtener la biotina.

Vitamina B12

Es esencial para tener un cabello sano, brillante y fuerte, la falta de esta será motivo de la aparición de canas prematuras. Es esencial consumir vitamina C y hierro, que ayudan al organismo a absorber mejor la vitamina B12, la cual podrás encontrar en pescado, hígado, mariscos, huevo y carne de res.

Nacina o vitamina B3

Mejora la circulación en el cuero cabelludo, por lo que estimula el crecimiento del cabello. Esta vitamina funciona mejor cuando se combina con la biotina y está presente en semillas, frijoles y vegetales de hoja verde.

Vitamina C

No sólo te ayuda a prevenir resfriados, si no que también evita la caída del cabello, previene la sequedad y el cabello quebradizo. La vitamina C la puedes encontrar en frutos como: kiwi, limón, naranja, mandarina, toronja, guayabas, y en verduras como: espinaca, apio, brócoli, coliflor, entre muchos otros.

Vitamina E

Crea nuevos vasos sanguíneos en el cuero cabelludo mejorando la circulación de la zona. Esta vitamina la encuentras en semillas, aceites vegetales, zanahoria, brócoli, tomates, aguacate y espinacas.

Vitamina D

Es una vitamina importante para mejorar la salud del cuero cabelludo y del cabello en general, además ayuda a absorbermejor el calcio, lo que resulta esencial para mantener sanos los folículos del cabello. Se encuentra en alimentos como el huevo, pescado, hígado de res y productos lácteos.

Vitamina A

Si deseas una cabellera nutrida e hidratada, es esencial que consumas mucha de esta vitamina, ya que estimula la producción de sebo, lo que mantiene al cabello naturalmente hidratado y sedoso. Encuéntrala en alimentos como la zanahoria, el mango, espinaca, melón, damascos secos, yema de huevo y la leche.

También puedes complementar tu alimentación con vitaminas compuestas para mejorar la absorción de nutrientes de tu cabello. Consulta a tu médico para que juntos elijan las que mejor resultado den a tu organismo.

