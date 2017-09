Labial negro: Una tendencia difícil, pero no imposible de llevar

Seguro has notado que las celebridades comienzan a utilizar con frecuencia el labial negro, y debes estarte preguntando ¿Cómo hacen para lucirlo tan bien?

Aquí te daremos algunos tips para lograr un buen look dramático utilizando este tono de labios.

Perfecto para otoño

El labial negro es ideal para los meses otoñales y los eventos nocturnos. No es un tono de labios para llevar de día, pues podria causar controversia, sobre todo en el trabajo.

Seguridad ante todo

Este look no lo lleva cualquier persona, y no porque se te vea mal, sino porque podría hacerte sentir rara, como si estuvieras disfrazada. Llévalo con seguridad y confianza de mostrar lo bien que te queda.

Ojos desnudos

El labial negro por sí solo es un tono muy fuerte que llama a atención, por ello es esencial que tus ojos sean el punto que menos maquillaje tenga y que el foco principal esté en las pestañas. Utiliza una buena base de maquillaje para tu rostro, rubor y máscara para dar volumen a las pestañas.

Labios bien hidratados

Si tienes los labios secos, el color oscuro lo hará más evidente, por ello debes exfoliar previamente tus labios para eliminar la piel muerta e hidratarlos con un bálsamo antes de aplicarte el labial.

Si tienes labios resecos, es importante que elijas un labial brillante o semi brillante.

Aplicación perfecta

Al aplicar el labial negro no se pueden cometer errores porque resultan muy notorios, para evitarlo, aplica con un pincel.

La aplicación debe ser correcta y delicada, evita sobrepasar la línea natural de los labios, puedes apoyarte usando un delineador negro de ojos para marcar los bordes, pero cuidando que quede perfectamente difuminado con el labial para que no se note una diferencia de tonos.

Polvo traslúcido para terminar

Es muy importante evitar que el labial se te corra, lo que podría resultar escandaloso, sobre todo con este tono de labios, por lo que puedes finalizar el proceso aplicando un poco de polvo traslúcido sobre tus labios.

Un look distinto que puede sorprender a propios y extraños, pero bien logrado causará las mejores impresiones ¡tienes que probarlo!

