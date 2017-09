Sismos pueden generar un impacto emocional capaz de permanecer toda la vida

Un evento catastrófico como los sismos pueden llegar a generar un impacto emocional tan fuerte en una persona, que puede llegar a permanecer toda la vida.

De acuerdo con el Juan Antonio Barrera,Terapeuta de Atención y Tratamiento Psicológico, un evento de este tipo puede genera desastres sociales y alteraciones psicológicas en las personas que en ocasiones llegan a ser considerables.

En entrevista con Publimetro, el profesor e investigador de la UAM, dijo que cuando pasa esto, en nuestro cerebro se activa de inmediato un mecanismo emocional como es el ‘miedo a morir’, el cual muchas veces hace que nuestras reacciones sean mas bien irracionales que racionales y si no tenemos una capacitación adecuada puede tener severas repercusiones físicas y mentales.

“Todas las personas tenemos una manera de reaccionar que incluso teniendo una capacitación especial a veces esta no es la óptima”.

El especialista dijo que algunas personas son más vulnerables en estos momentos, sobre todo si están pasando por otros procesos de duelo, el cual les genera un desconcierto.

Ante esta situación, el especialistas aseguró que es normal sentir miedo, pero que es importante apoyarnos con nuestra familia o amigos para que nos brinden calma.

De lo contrario un miedo descontrolado puede provocar un estrés tan grande en las personas, que en el futuro podría asociar alguno objeto o sonido con un evento tan traumático como el sismo.

Por ello, el psicólogo reitero la importancia de platicar sobre lo que nos afecta y no bloquearlo para evitar que esos sentimientos crezcan descontroladamente en nuestro interior, afectando incluso nuestra integridad física.

Juan Antonio Barrera dijo también que en situaciones de este tipo, es cuando se genera una empatía más humana y más positiva para ayudarnos unos a otros.

El especialista aseguró que lo principal es mantener la calma y hablar con los seres queridos sobre lo que nos preocupa .

Posteriormente , si el miedo es recurrente es importante acudir con su terapeuta de confianza.

Juan Antonio Barrera dijo que el cerebro de una persona alcanza su madurez a los 25 a 30 años, por ello, es sumamente importante hablar con los niños y darles una explicación de los que está sucediendo y de las precauciones que necesitan tener sin tocar cosas muy técnicas.

“Los niños a veces no alcanzan a distinguir sus propios estados emocionales, lo que puede provocar que asilen, no quieran salir, no quieran ir a la escuela o perder a sus papas”, dijo el especialista.