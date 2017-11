Recomendaciones para comprar juguetes esta Navidad

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se deben tomar en cuenta diversos puntos para comprar juguetes esta Navidad, con el fin adquirir los objetos que ayuden al desarrollo de los niños, así como evitar abusos por parte de los distribuidores.

Uno de los puntos clave es evitar la compra de juguetes o videojuegos que fomenten la violencia con la simulación de situaciones que dañen la integridad de otras personas, ya que exponen a los niños a realizar conductas que los familiarizan con la hostilidad en sus relaciones interpersonales.

"Toma en cuenta que el mejor juguete es aquel que ayuda a los niños a despertar su imaginación y creatividad, así como a desarrollar sus capacidades de forma espontánea", detalló la Profeco en un comunicado.

Aquí te damos algunas recomendaciones que debes seguir antes y después de comprar juguetes esta Navidad.

Antes de comprar…

Revisa la etiqueta

Checa que las etiquetas, instructivos y garantías se expresen en idioma español, y lee detenidamente las advertencias y leyendas precautorias. La etiqueta debe contener las siglas NOM (Norma Oficial Mexicana).

Clasificación por edad

Existen juguetes para cada edad, por lo que considera la que especifica el fabricante en la etiqueta. Además toma en cuenta las habilidades, las destrezas y el interés del niño.

Lugares establecidos

Compra en lugares establecidos. Conserva el ticket o comprobante y la garantía, por si hay alguna reclamación posterior.

A la hora de elegir…

Resistentes

Revisa que el juguete sea resistente y que las piezas no se desprendan fácilmente. Para los menores de 8 años es conveniente que no tenga bordes afilados o puntas, ni piezas pequeñas que pueda introducir a su boca.

Equipo de protección

Si vas a comprar patines, bicicletas, patinetas y patines del diablo considera la adquisición de equipo de protección adecuado como casco, rodillera y coderas. Dicho equipo debe ser según el tamaño y la edad del niño. Cerciórate que los juguetes que utilizan imanes no estén expuestos y no se desprendan fácilmente.

Que no cause daños

Si adquieres juguetes con dispositivo de aire (pistolas de dardos, arcos con flechas, resorteras u otros) y proyectiles revisa que no sean puntiagudos o metálicos. Advierte al niño que un mal uso puede causar daño a otra persona.

Recuerda que las pistolas de diábolos y municiones son artículos deportivos, no son juguetes, por lo que sólo los pueden usar personas adultas.

Juguetes eléctricos

Para el caso de los juguetes eléctricos, revisa que funcionen adecuadamente los adaptadores de corriente, cargadores o baterías. Además, recuerda que siempre deben ser usados con la supervisión de un adulto.

Si el juguete que compraste usa baterías, adquiere pilas recargables con su cargador. Compra el tamaño de batería recomendado por el fabricante.

Al momento de abrirlos…

Envolturas

Desecha de inmediato las envolturas plásticas para evitar asfixia en los niños.

Separa

Mantén los juguetes para los niños mayores lejos de los hermanos u otros niños más pequeños.

Réplicas de armas de fuego

El juguete debe estar hecho de de plástico transparente o color fluorescente, que no sea plata, gris o negro, a fin de que no exista la posibilidad de confundirlas con pistolas verdaderas. Además, no debe tener las mismas dimensiones de las pistolas reales, para evitar confusiones y tampoco deben ser similares a las que utiliza el ejército, armada y fuerza aérea.

No podrán contar con mecanismos conocidos como cortar cartucho, y que el percutor o martillo debe ser fijo.

¿Cómo presentar una queja ante la Profeco?

Puedes llamar al teléfono del Consumidor 5568 8722 en la Ciudad de México y área metropolitana.

Desde cualquier otra ciudad al 01 800 5468 8722 o escribir un correo electrónico a asesoria@profeco.gob.mx

